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Як зробити цілу гору котлет із недорогих інгредієнтів: простий рецепт

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Такі котлети дуже просто приготувати
Такі котлети дуже просто приготувати

Такі котлети виходять неймовірно ніжними.

В умовах війни необхідно вміти приготувати ситні страви із простих та доступних інгредієнтів. Для ситного обіду завжди до місця припадуть котлети, адже у фарш можна додати дешевші інгредієнти, щоб їх вийшло більше.

"Телеграф" радить вам спробувати рецепт котлет з курячого філе, які виходять дуже ніжними та ситними.

Котлети з курячого філе з майонезом: рецепт

Інгредієнти:

  • 1 кг курячого м’яса
  • 0,5 л молока
  • 1 ст. л. сушеного меленого солодкого перцю без гірки
  • 4 зубчики часнику великого розміру
  • 300 г цибулі
  • 2 ст. л. майонезу
  • 6 м’якушів білого хліба або батона
  • 40 г вершкового масла з високим відсотком жирності
  • сіль за смаком
  • 1 куряче яйце
  • чорний мелений перець за смаком
  • свіжа зелень
  • рафінована рослинна олія без запаху для смаження

Спосіб приготування:

  1. Очистіть цибулю, наріжте. Пропустіть через прес часник і обсмажте їх на вершковому маслі до золотистого кольору.
  2. М’якуш хліба залийте 500 мл молока і залиште його насичуватися.
  3. Курку разом із шкіркою потрібно перекрутити в м’ясорубці. Так само чинимо з цибулею, часником і віджатим хлібним м’якушем. Фарш потрібно посолити і поперчити до смаку. Додайте майонез, зелень та перемішайте.
  4. Щоб фарш не прилипав до рук, візьми трохи пшеничного борошна. Сформуй невеликі котлетки та обсмажте з кожного боку в розігрітій олії на сковороді.

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