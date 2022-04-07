Як зробити цілу гору котлет із недорогих інгредієнтів: простий рецепт

Такі котлети виходять неймовірно ніжними.

В умовах війни необхідно вміти приготувати ситні страви із простих та доступних інгредієнтів. Для ситного обіду завжди до місця припадуть котлети, адже у фарш можна додати дешевші інгредієнти, щоб їх вийшло більше.

"Телеграф" радить вам спробувати рецепт котлет з курячого філе, які виходять дуже ніжними та ситними.

Котлети з курячого філе з майонезом: рецепт

Інгредієнти:

1 кг курячого м’яса

0,5 л молока

1 ст. л. сушеного меленого солодкого перцю без гірки

4 зубчики часнику великого розміру

300 г цибулі

2 ст. л. майонезу

6 м’якушів білого хліба або батона

40 г вершкового масла з високим відсотком жирності

сіль за смаком

1 куряче яйце

чорний мелений перець за смаком

свіжа зелень

рафінована рослинна олія без запаху для смаження

Спосіб приготування:

Очистіть цибулю, наріжте. Пропустіть через прес часник і обсмажте їх на вершковому маслі до золотистого кольору. М’якуш хліба залийте 500 мл молока і залиште його насичуватися. Курку разом із шкіркою потрібно перекрутити в м’ясорубці. Так само чинимо з цибулею, часником і віджатим хлібним м’якушем. Фарш потрібно посолити і поперчити до смаку. Додайте майонез, зелень та перемішайте. Щоб фарш не прилипав до рук, візьми трохи пшеничного борошна. Сформуй невеликі котлетки та обсмажте з кожного боку в розігрітій олії на сковороді.

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