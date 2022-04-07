Як зробити цілу гору котлет із недорогих інгредієнтів: простий рецепт
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Такі котлети виходять неймовірно ніжними.
В умовах війни необхідно вміти приготувати ситні страви із простих та доступних інгредієнтів. Для ситного обіду завжди до місця припадуть котлети, адже у фарш можна додати дешевші інгредієнти, щоб їх вийшло більше.
"Телеграф" радить вам спробувати рецепт котлет з курячого філе, які виходять дуже ніжними та ситними.
Котлети з курячого філе з майонезом: рецепт
Інгредієнти:
- 1 кг курячого м’яса
- 0,5 л молока
- 1 ст. л. сушеного меленого солодкого перцю без гірки
- 4 зубчики часнику великого розміру
- 300 г цибулі
- 2 ст. л. майонезу
- 6 м’якушів білого хліба або батона
- 40 г вершкового масла з високим відсотком жирності
- сіль за смаком
- 1 куряче яйце
- чорний мелений перець за смаком
- свіжа зелень
- рафінована рослинна олія без запаху для смаження
Спосіб приготування:
- Очистіть цибулю, наріжте. Пропустіть через прес часник і обсмажте їх на вершковому маслі до золотистого кольору.
- М’якуш хліба залийте 500 мл молока і залиште його насичуватися.
- Курку разом із шкіркою потрібно перекрутити в м’ясорубці. Так само чинимо з цибулею, часником і віджатим хлібним м’якушем. Фарш потрібно посолити і поперчити до смаку. Додайте майонез, зелень та перемішайте.
- Щоб фарш не прилипав до рук, візьми трохи пшеничного борошна. Сформуй невеликі котлетки та обсмажте з кожного боку в розігрітій олії на сковороді.
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