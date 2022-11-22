Густий, аж ложка стоїть: рецепт приголомшливого домашнього майонезу за 3 хвилини

На приготування такого соусу потрібно всього кілька хвилин.

Настають новорічні свята, а це означає, що готування буде багато. Оскільки в рецепті багатьох салатів та закусок є майонез, пристойна частина сімейного бюджету піде лише на покупку цього соусу. Щоб уникнути зайвих витрат і такої проблеми, що покупного соусу може трохи не вистачити, ми пропонуємо вам приготувати домашній майонез. Раніше ми також ділилися рецептом майонезу без яєць, що ще більше здешевлює його вартість.

Як зазначає портал prostoway, такий домашній майонез буде густим і жирним, що аж ложка стоятиме, а на смак вона буде як магазинний "Провансаль". При цьому ви точно знатимете, що в ньому нічого зайвого немає.

Домашній густий майонез: рецепт

Інгредієнти:

150 мл рослинної олії,

1 яйце,

0,5 ч.л. солі,

1 ч. л. лагідної гірчиці,

0,5 ч.л. цукру,

1 ст. лимонного соку.

Спосіб приготування:

У чашу блендера налийте олію, бажано без запаху, додайте яйце, сіль, гірчицю (якщо вона міцна, то візьміть 1/3 ч.л.), цукор та лимонний сік. Збийте все блендером так, щоб ніжка із лезами охопила все яйце. Протягом 3 хвилин активного збивання ваш соус стане білим, з ніжним жовтим відтінком, а також густим.

За бажанням можна додати більше або менше гірчиці, кислоти чи інших спецій.

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