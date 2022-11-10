Смачнюща ситна заготівля на зиму: як приготувати рибні консерви (відео)

Таку рибу можна буде подати навіть до святкового столу

До сезону холодів можна приготувати не лише традиційну м’ясну тушонку, а й рибні консерви. Зроблені своїми руками в домашніх умовах вони виходять набагато смачнішими та кориснішими, ніж магазинні продукти.

Рецептом консервованої риби ділиться кулінарний канал "Моє подвір’я" у Youtube. Товстолобик в олії виходить дуже смачним, ситним та ароматним, хоча готується досить просто і не потребує специфічних інгредієнтів.

Рецепт рибної консерви

Складові:

Риба (товстолобик)

Сіль

Олія

Лавровий лист

Вода

Запашний перець

Чорний перець

Спосіб приготування:

Тушку товстолоба чистимо, знімаємо всередині чорну плівку і нарізаємо на шматки. Замочуємо у холодній воді на пару годин. Голову, хвіст і плавці заливаємо водою (вода повинна лише трохи покрити рибу), додаємо спеції: лавровий лист, 5 горошин чорного перцю та 2-3 горошини запашного перцю. Варимо до готовності. Важливо для заливання приготувати саме такий бульйон, тому що тоді тушонка добре застигне, утвориться холодець і риба буде смачнішою. Порційні шматочки риби накладаємо у чисті 0,5-літрові банки. У банку кладемо приблизно 400-450 г риби, додаємо спеції: 1 чайну ложку солі (10 г), 10 горошин чорного перцю, 2 горошини запашного перцю, шматок лаврового листа, 4 столові ложки олії. Заливаємо банки рибним бульйоном. Стерилізуємо в каструлі з водою 6-7 годин при найменшому кипінні. Закочуємо.

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