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Смачнюща ситна заготівля на зиму: як приготувати рибні консерви (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Рибні консерви – обов’язкова закрутка на зиму Новина оновлена 10 листопада 2022, 17:07
Рибні консерви – обов’язкова закрутка на зиму. Фото botanichka.ru

Таку рибу можна буде подати навіть до святкового столу

До сезону холодів можна приготувати не лише традиційну м’ясну тушонку, а й рибні консерви. Зроблені своїми руками в домашніх умовах вони виходять набагато смачнішими та кориснішими, ніж магазинні продукти.

Рецептом консервованої риби ділиться кулінарний канал "Моє подвір’я" у Youtube. Товстолобик в олії виходить дуже смачним, ситним та ароматним, хоча готується досить просто і не потребує специфічних інгредієнтів.

Рецепт рибної консерви

Складові:

  • Риба (товстолобик)
  • Сіль
  • Олія
  • Лавровий лист
  • Вода
  • Запашний перець
  • Чорний перець

Спосіб приготування:

  1. Тушку товстолоба чистимо, знімаємо всередині чорну плівку і нарізаємо на шматки.
  2. Замочуємо у холодній воді на пару годин.
  3. Голову, хвіст і плавці заливаємо водою (вода повинна лише трохи покрити рибу), додаємо спеції: лавровий лист, 5 горошин чорного перцю та 2-3 горошини запашного перцю.
  4. Варимо до готовності. Важливо для заливання приготувати саме такий бульйон, тому що тоді тушонка добре застигне, утвориться холодець і риба буде смачнішою.
  5. Порційні шматочки риби накладаємо у чисті 0,5-літрові банки. У банку кладемо приблизно 400-450 г риби, додаємо спеції: 1 чайну ложку солі (10 г), 10 горошин чорного перцю, 2 горошини запашного перцю, шматок лаврового листа, 4 столові ложки олії.
  6. Заливаємо банки рибним бульйоном.
  7. Стерилізуємо в каструлі з водою 6-7 годин при найменшому кипінні.
  8. Закочуємо.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом заготівлі м’яса на зиму по-сільськи.

Теги:
#Рецепт #Риба #Консервація