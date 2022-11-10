Смачнюща ситна заготівля на зиму: як приготувати рибні консерви (відео)
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Таку рибу можна буде подати навіть до святкового столу
До сезону холодів можна приготувати не лише традиційну м’ясну тушонку, а й рибні консерви. Зроблені своїми руками в домашніх умовах вони виходять набагато смачнішими та кориснішими, ніж магазинні продукти.
Рецептом консервованої риби ділиться кулінарний канал "Моє подвір’я" у Youtube. Товстолобик в олії виходить дуже смачним, ситним та ароматним, хоча готується досить просто і не потребує специфічних інгредієнтів.
Рецепт рибної консерви
Складові:
- Риба (товстолобик)
- Сіль
- Олія
- Лавровий лист
- Вода
- Запашний перець
- Чорний перець
Спосіб приготування:
- Тушку товстолоба чистимо, знімаємо всередині чорну плівку і нарізаємо на шматки.
- Замочуємо у холодній воді на пару годин.
- Голову, хвіст і плавці заливаємо водою (вода повинна лише трохи покрити рибу), додаємо спеції: лавровий лист, 5 горошин чорного перцю та 2-3 горошини запашного перцю.
- Варимо до готовності. Важливо для заливання приготувати саме такий бульйон, тому що тоді тушонка добре застигне, утвориться холодець і риба буде смачнішою.
- Порційні шматочки риби накладаємо у чисті 0,5-літрові банки. У банку кладемо приблизно 400-450 г риби, додаємо спеції: 1 чайну ложку солі (10 г), 10 горошин чорного перцю, 2 горошини запашного перцю, шматок лаврового листа, 4 столові ложки олії.
- Заливаємо банки рибним бульйоном.
- Стерилізуємо в каструлі з водою 6-7 годин при найменшому кипінні.
- Закочуємо.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом заготівлі м’яса на зиму по-сільськи.