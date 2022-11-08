"Зачароване" варення з гарбуза: рецепт джему, який закохує з першої ложки
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Десерт, який ідеально підійде для чаювання у прохолодні осінні чи зимові вечори.
Гарбуз — це дуже смачний і корисний овоч, з якого можна приготувати безліч найсмачніших страв та захід сонця на зиму. Ми вже розповідали, що з неї можна зробити найсмачнішу альтернативу кабачкової ікри, а також можна приготувати найсмачніший, солодкий, домашній гарбузовий джем.
Для приготування такого варення знадобляться гарбуз, апельсини та цукор, повідомляє портал "Так просто". Також апельсини можна замінити на лимони і додати за бажанням курагу.
Як приготувати гарбузове варення
Інгредієнти:
- 1 кг гарбуза
- 800 г цукру
- 2 апельсини
- 1 лимон (за бажанням)
- курага (за бажанням)
Спосіб приготування:
- Ретельно вимийте гарбуз і наріжте його на шматочки. Видаліть із цих шматків шкірку. Шукай відповідну каструлю з товстим дном. Це необхідно для того, щоб варення не підгоріло.
- Додайте в каструлю, бажано з товстим дном, гарбуз і пересипте його цукром. Нехай інгредієнти трохи постоять, щоб гарбуз трохи дав сік.
- У цей час наріжте апельсини або лимони, можна зробити мікс цитрусових.
- Додайте шматочки цитрусів до гарбуза із цукром, і поставте варення готуватися на мінімальному вогні. Помішуйте компоненти, щоб|аби| цукор повністю розчинився. Готувати варення потрібно ще 30 хвилин після закипання, при цьому не додаючи потужності плиті.
- Підготуйте стерильні банки і як тільки варення буде готове, акуратно розлийте його в скляні місткості і закрийте кришками. Нехай настоїться тиждень у холодному чорному місці, а потім можна дегустувати.
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