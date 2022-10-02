Ідеально для вінегрету та олів’є: рецепт найсмачніших маринованих огірків на салати (відео)

Огірочки за цим рецептом ідеально підходять для будь-яких салатів та розсольника.

На жаль, не всі огірки виростають ідеально рівними, є багато перерослих, кривих і непривабливих плодів. Якщо ви не встигли їх з’їсти в сирому вигляді, ми пропонуємо вам приготувати незвичайну закатку на зиму — нарізані огірками кубиками, які ідеально підійдуть спеціально для додавання у вінегрет, олів’є або розсольник.

Кулінарний блогер Тетяна городниця поділилася своїм рецептом маринованих огірків на своєму ютуб-каналі. Варто відзначити, що маринад для цих огірків зроблений дуже пікантним, тому їсти їх "чистими" зможуть лише любителі солоненького.

Мариновані огірки кубиками: рецепт

Інгредієнти:

1 кг огірків

20 горошин чорного перцю

1 лавровий лист

4 зуб. часнику

1 стручок гострого перцю

1 пуч. кропу

1 лист хрону

Для маринаду:

1 л води

70 г солі

50 г цукру

70 г оцту

Спосіб приготування:

Покладіть на дно банки 5 горошин чорного перцю, лавровий листок і наріжте зубок часнику. Зверху додайте трохи стручкового перцю, гілочку кропу з парасолькою та лист хрону. Після цього щільно заповніть банку нарізаними огірками кубиками. Після цього закип’ятіть у чайнику літр води, і залийте огірки в банках. Прикрийте кришками зверху, щільно укутайте банки махровим рушником і залиште на 20 хвилин. Через 20 хвилин злийте воду з банок в каструлю, в якій готуватимете маринад. Також долийте воду з чайника, що залишилася (рецепт розрахований на літр маринаду). Додайте 50 грамів цукру і 70 грамів кухонної солі, і доведіть маринад до кипіння, і зачекайте, поки розчиняться сіль і цукор. Потім додайте 70 г оцту і знову доведіть маринад до кипіння. Залийте розчин у банку з огірками, після чого відразу закатайте кришкою за допомогою ключа. Переверніть банки догори ногами, щільно укутайте рушником та залиште до повного остигання.

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