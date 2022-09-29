Що додати до маринованих огірків, щоб вони вийшли смачнішими: рецепт незвичайної закрутки на зиму (відео)

З грибами та солодкими перцями огірки набувають приголомшливого смаку

Одна з традиційних заготівель на зиму – мариновані огірки. Їх можна закрити окремо або ж у складі овочевого асорті. Найсмачніша закрутка з огірками виходить, якщо додати до них гриби та болгарський перець.

Рецептом маринованих огірків із грибами та перцями ділиться кулінарний Ютуб-блог "Моє подвір’я". Виявилося, що ці інгредієнти ідеально поєднуються між собою. Закрутка виходить смачною, соковитою, ароматною та стане окрасою будь-якого столу.

Складові:

2 кг огірків

750 г маленьких печериць

6 шт. болгарського перцю (великого)

Вода

Сіль

450 г цибулі

Цукор

Оцет 9%

Зелень

Спеції

Спосіб приготування:

Обрізаємо по обидва боки огірки, миємо гриби, перець нарізаємо кільцями або смужками. Заливаємо ці інгредієнти розчином: у 10 склянках холодної води розчинити 1 склянку солі (об’єм склянки – 250 г). Замочити на дві години, періодично помішувати. Цибулю нарізаємо кільцями і заливаємо окропом, відливаємо і заливаємо холодною водою, зливаємо на друшляк. Готуємо заливку. Ретельно змішуємо 4 склянки води та 4 склянки цукру, доводимо до кипіння. Доливаємо 2 склянки оцту. У кожну банку (об’єм – 0,5 л) кладемо гілочку кропу та петрушки, шматочок лаврового листочка, 1 горошину запашного перцю, 3 горошини чорного перцю. Зливаємо овочі з грибами на друшляк, змішуємо з цибулею і щільно закладаємо в банки. Заливаємо холодним маринадом. Стерилізуємо 6-7 хвилин, закочуємо та накриваємо ковдрою.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом яскравого маринованого перцю на зиму.