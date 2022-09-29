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Що додати до маринованих огірків, щоб вони вийшли смачнішими: рецепт незвичайної закрутки на зиму (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Мариновані огірки – топова закуска взимку
Мариновані огірки – топова закуска взимку

З грибами та солодкими перцями огірки набувають приголомшливого смаку

Одна з традиційних заготівель на зиму – мариновані огірки. Їх можна закрити окремо або ж у складі овочевого асорті. Найсмачніша закрутка з огірками виходить, якщо додати до них гриби та болгарський перець.

Рецептом маринованих огірків із грибами та перцями ділиться кулінарний Ютуб-блог "Моє подвір’я". Виявилося, що ці інгредієнти ідеально поєднуються між собою. Закрутка виходить смачною, соковитою, ароматною та стане окрасою будь-якого столу.

Складові:

  • 2 кг огірків
  • 750 г маленьких печериць
  • 6 шт. болгарського перцю (великого)
  • Вода
  • Сіль
  • 450 г цибулі
  • Цукор
  • Оцет 9%
  • Зелень
  • Спеції

Спосіб приготування:

  1. Обрізаємо по обидва боки огірки, миємо гриби, перець нарізаємо кільцями або смужками. Заливаємо ці інгредієнти розчином: у 10 склянках холодної води розчинити 1 склянку солі (об’єм склянки – 250 г). Замочити на дві години, періодично помішувати.
  2. Цибулю нарізаємо кільцями і заливаємо окропом, відливаємо і заливаємо холодною водою, зливаємо на друшляк.
  3. Готуємо заливку. Ретельно змішуємо 4 склянки води та 4 склянки цукру, доводимо до кипіння. Доливаємо 2 склянки оцту.
  4. У кожну банку (об’єм – 0,5 л) кладемо гілочку кропу та петрушки, шматочок лаврового листочка, 1 горошину запашного перцю, 3 горошини чорного перцю.
  5. Зливаємо овочі з грибами на друшляк, змішуємо з цибулею і щільно закладаємо в банки. Заливаємо холодним маринадом.
  6. Стерилізуємо 6-7 хвилин, закочуємо та накриваємо ковдрою.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом яскравого маринованого перцю на зиму.

Теги:
#Рецепт #Огірки #Консервація