Що додати до маринованих огірків, щоб вони вийшли смачнішими: рецепт незвичайної закрутки на зиму (відео)
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З грибами та солодкими перцями огірки набувають приголомшливого смаку
Одна з традиційних заготівель на зиму – мариновані огірки. Їх можна закрити окремо або ж у складі овочевого асорті. Найсмачніша закрутка з огірками виходить, якщо додати до них гриби та болгарський перець.
Рецептом маринованих огірків із грибами та перцями ділиться кулінарний Ютуб-блог "Моє подвір’я". Виявилося, що ці інгредієнти ідеально поєднуються між собою. Закрутка виходить смачною, соковитою, ароматною та стане окрасою будь-якого столу.
Складові:
- 2 кг огірків
- 750 г маленьких печериць
- 6 шт. болгарського перцю (великого)
- Вода
- Сіль
- 450 г цибулі
- Цукор
- Оцет 9%
- Зелень
- Спеції
Спосіб приготування:
- Обрізаємо по обидва боки огірки, миємо гриби, перець нарізаємо кільцями або смужками. Заливаємо ці інгредієнти розчином: у 10 склянках холодної води розчинити 1 склянку солі (об’єм склянки – 250 г). Замочити на дві години, періодично помішувати.
- Цибулю нарізаємо кільцями і заливаємо окропом, відливаємо і заливаємо холодною водою, зливаємо на друшляк.
- Готуємо заливку. Ретельно змішуємо 4 склянки води та 4 склянки цукру, доводимо до кипіння. Доливаємо 2 склянки оцту.
- У кожну банку (об’єм – 0,5 л) кладемо гілочку кропу та петрушки, шматочок лаврового листочка, 1 горошину запашного перцю, 3 горошини чорного перцю.
- Зливаємо овочі з грибами на друшляк, змішуємо з цибулею і щільно закладаємо в банки. Заливаємо холодним маринадом.
- Стерилізуємо 6-7 хвилин, закочуємо та накриваємо ковдрою.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом яскравого маринованого перцю на зиму.