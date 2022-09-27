Огірки в томатному кетчупі: дивовижний смак зимової заготовки

Важко визначити, що в цій закатці смачніше — огірки чи томатна заливка.

Продовжуючи тему заготовок на зиму, "Телеграф" пропонує вам черговий рецепт овочевої закатки. Цього разу спробуйте заготовити огірки. Але не прості, а замариновані у томатному кетчупі. Огірочки виходять зі справжнім літнім салатним смаком, хрусткі та апетитні. А маринад також йде на ура.

Відповідно до рецепту, для надійності такі огірки слід простерилізувати. Кетчуп краще взяти "Торчин", хоча за бажанням ви можете його замінити на томатний сік. Інгредієнти маринаду наводяться із розрахунку на 1 л води.

Як заготувати огірки в томаті

Інгредієнти:

огірки,

кріп,

1 л води,

10 ст. ложок кетчупу "Торчин",

150 г оцту,

1 склянка цукру,

1 ст. ложки солі.

Приготування:

Огірки помийте та зріжте хвостики. На дно підготовлених стерилізованих банок викладіть кріп і наповніть огірками. Приготуйте маринад, змішавши усі інгредієнти. Залийте огірки томатним маринадом. Стерилізуйте банки 5-7 хвилин. Потім закатайте, переверніть банки догори дном, укутайте ковдрою і залиште до охолодження.

Смачного!

Раніше "Телеграф" ділився рецептом маринованих кабачків на зиму, яким кабачки виходять ароматними і з хрусткою скоринкою.