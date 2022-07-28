Як закрити кабачки на зиму, щоб вони вийшли соковитими та хрусткими: секрет досвідчених господинь

Простий рецепт маринованих кабачків збереже в них аромат та ніжний смак

У розпал сезону кабачків встигніть не лише приготувати масу найсмачніших сезонних страв, а й закатати всілякі закуски з кабачків на зиму. Готуються вони нескладно, собівартість виходить низька, зате взимку відкриваючи чергову баночку, ви забезпечите себе літніми вітамінами.

Пропонуємо вам простий рецепт консервації, за яким кабачки виходять соковитими та хрусткими. Такі овочі відмінно підійдуть як закуска до будь-якого гарніру, а також у вигляді інгредієнта для вінегрету, олів’є та інших улюблених зимових салатів.

Як закатати мариновані кабачки на зиму

Складові:

· 3 кг кабачків,

· 2 головки часнику,

· 1 пучок петрушки,

· 1 пучок кропу,

· 1 склянка рафінованої рослинної олії,

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· 1 склянка 9%-го оцту,

· 1 ч. ложка чорного меленого перцю,

· 1 склянка цукру,

· 2 ст. ложки солі.

Як закатати кабачки на зиму:

1. Кабачки помийте, почистіть і наріжте скибочками. З молодих кабачків можна не зчищати шкірку.

2. Зелень петрушки та кропу помийте і дрібно наріжте.

3. Часник почистіть та подрібніть.

4. До кабачків додайте подрібнену зелень та часник, чорний перець, сіль та цукор. Влийте оцет і олію.

5. Все добре перемішайте і залиште настоюватися на 3 години.

6. Розкладіть кабачки по підготовлених стерилізованих банках.

7. Поставте стерилізуватись на 15 хвилин.

8. Закатайте кабачки, переверніть банки верх дном, накрийте ковдрою та залиште до повного остигання.

Смачного!

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