Універсальний рецепт тушонки, що підійде для будь-якого виду м’яса: бестселер цієї зими (відео)
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Без тушонки у сезон морозів не обійтися
Поки є трохи часу, встигніть поповнити харчові запаси ситними і смачними заготовками. Це можуть бути як домашні рибні консерви, так і тушонка. Є спосіб приготувати тушонку, що підходить для будь-якого виду м’яса – курки, свинини, яловичини.
Рецепт тушонки на зиму публікує фудблог tatianaveligura в Instagram. Бонус цього способу приготування у тому, що не знадобиться автоклав. Кожен зможе легко закрити смачне м’ясо без зайвого жиру.
Складові:
- М’ясо – 2 кг
- Лавровий лист – 4-5 шт.
- Суміш перців – 20 шт.
- Часник – 6 зубчиків
- Кореандр – 20 шт.
- Сіль за смаком
Спосіб приготування:
- У велику каструлю складаємо нарізане на шматки м’ясо, лавровий лист. Спеції та часник замотуємо в марлю.
- Заливаємо водою так, щоб покривало м’ясо, додаємо сіль до смаку.
- Варити після закипання на малому вогні, поки м’ясо не стане дуже м’яким. Курку варити 2-3 години, свинину – 4-5, яловичину – 5-6, курку та свинину – 4-5.
- Складаємо в гарячі банки стерильні м’ясо і заливаємо бульйоном під верх і закочуємо.
- Перевернути банки, укутати, доки повністю не охолоне.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом рибної тушонки, яка на смак нагадує сардини в олії. У цій закрутці навіть не відчувається кісток.