Універсальний рецепт тушонки, що підійде для будь-якого виду м’яса: бестселер цієї зими (відео)

Без тушонки у сезон морозів не обійтися

Поки є трохи часу, встигніть поповнити харчові запаси ситними і смачними заготовками. Це можуть бути як домашні рибні консерви, так і тушонка. Є спосіб приготувати тушонку, що підходить для будь-якого виду м’яса – курки, свинини, яловичини.

Рецепт тушонки на зиму публікує фудблог tatianaveligura в Instagram. Бонус цього способу приготування у тому, що не знадобиться автоклав. Кожен зможе легко закрити смачне м’ясо без зайвого жиру.

Складові:

М’ясо – 2 кг

Лавровий лист – 4-5 шт.

Суміш перців – 20 шт.

Часник – 6 зубчиків

Кореандр – 20 шт.

Сіль за смаком

Спосіб приготування:

У велику каструлю складаємо нарізане на шматки м’ясо, лавровий лист. Спеції та часник замотуємо в марлю. Заливаємо водою так, щоб покривало м’ясо, додаємо сіль до смаку. Варити після закипання на малому вогні, поки м’ясо не стане дуже м’яким. Курку варити 2-3 години, свинину – 4-5, яловичину – 5-6, курку та свинину – 4-5. Складаємо в гарячі банки стерильні м’ясо і заливаємо бульйоном під верх і закочуємо. Перевернути банки, укутати, доки повністю не охолоне.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом рибної тушонки, яка на смак нагадує сардини в олії. У цій закрутці навіть не відчувається кісток.