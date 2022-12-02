На смак, як сардина в олії: рецепт тушкованки з риби, в якій не відчувається кісток

Виходить дуже смачно навіть без використання автоклава

Обов’язкова страва серед зимових заготівель. Тушкованку можна приготувати з будь-якого виду м'яса або риби.

В даному рецепті ми використовуємо рибу, а саме товстолоба. Хоча можна приготувати і будь-який інший вид риби. Виходить дуже смачно, кісток не відчувається, а сама консерва прекрасно зберігається, пише simya.

Як приготувати тушкованку з риби без автоклава

Інгредієнти на 2 банки по 0,5 л:

2 кг риби (випатраної, промитої та висушеної рушником, нарізаної на шматки)

4 ч. л. солі (добре вимішати)

лавровий лист

духмяний і чорний перці (горошок)

Приготування:

На дно кожної півлітрової банки покласти: 1 лавровий лист, 1 горошину духмяного перцю, 2 горошини чорного перцю. Щільно викласти в банки посолену рибу, залити 3-4 ст. л. олії в кожну банку, закрутити холодними металевими кришками (кришки можна брати і ті що загвинчуються, і ті, що закатуються ключем – нема різниці). Поставити банки в каструлю (на дно постелити рушничок), залити водою по кришку та стерилізувати 7-9 годин, доливаючи гарячої води.

Також можна готувати у духовці: закрутити, поставити у холодну духовку, ввімкнути її на 150 градусів, а коли закипить — зменшити температуру до 110 градусів, готувати 4-5 годин.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом тушкованки із курки. Заготівлю із гомілок можна взяти з собою в бомбосховище, тому що вона завжди готова до вживання як підігрітою, так і охолодженою.