На смак, як сардина в олії: рецепт тушкованки з риби, в якій не відчувається кісток
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Виходить дуже смачно навіть без використання автоклава
Обов’язкова страва серед зимових заготівель. Тушкованку можна приготувати з будь-якого виду м'яса або риби.
В даному рецепті ми використовуємо рибу, а саме товстолоба. Хоча можна приготувати і будь-який інший вид риби. Виходить дуже смачно, кісток не відчувається, а сама консерва прекрасно зберігається, пише simya.
Як приготувати тушкованку з риби без автоклава
Інгредієнти на 2 банки по 0,5 л:
- 2 кг риби (випатраної, промитої та висушеної рушником, нарізаної на шматки)
- 4 ч. л. солі (добре вимішати)
- лавровий лист
- духмяний і чорний перці (горошок)
Приготування:
- На дно кожної півлітрової банки покласти: 1 лавровий лист, 1 горошину духмяного перцю, 2 горошини чорного перцю.
- Щільно викласти в банки посолену рибу, залити 3-4 ст. л. олії в кожну банку, закрутити холодними металевими кришками (кришки можна брати і ті що загвинчуються, і ті, що закатуються ключем – нема різниці).
- Поставити банки в каструлю (на дно постелити рушничок), залити водою по кришку та стерилізувати 7-9 годин, доливаючи гарячої води.
Також можна готувати у духовці: закрутити, поставити у холодну духовку, ввімкнути її на 150 градусів, а коли закипить — зменшити температуру до 110 градусів, готувати 4-5 годин.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом тушкованки із курки. Заготівлю із гомілок можна взяти з собою в бомбосховище, тому що вона завжди готова до вживання як підігрітою, так і охолодженою.