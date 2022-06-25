З’їдається миттєво: як приготувати найсмачнішу домашню тушкованку з курки
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Це ніжне м’ясо сподобається у будь-якому випадку
Домашня тушкованка з курки – це дуже смачно. Та й до того ж це чудовий спосіб полінуватися вечір-другий, тому що просто відварена картопля з домашньою тушкованкою з’їдається миттєво.
Тушкованка з курки завжди рятує, коли раптово набіжать гості, пишуть у кулінарному блозі receptbar. З 2 кг м’яса виходить 2 баночки тушкованки по 700 г кожна.
Інгредієнти:
- Курка — 2 кг
- Перець чорний горошок – 20 штук
- Сіль — 20 грамів
- Лавровий лист — 4 штуки
Спосіб приготування:
- З м’яса курки знімаємо шкіру, нарізаємо дрібними шматочками, відокремлюємо м’ясо від кісток, укладаємо в каструлю, солимо, перчимо, використовуємо будь-які приправи, які вам подобаються. Ставимо хвилин на 40 у холодильник.
- Банки ретельно стерилізуємо.
- Укладаємо по 10 перчинок горошком і по 2 лаврові листи на дно кожної стерильної банки.
- У банки розкладаємо м’ясо, не потрібно їх набивати дуже щільно. Накрийте фольгою замість кришки.
- Банки відправляємо в холодну духовку, вмикаємо на 150 С і залишаємо на 4,5 години.
- Коли вимкнете духовку, нехай банки постоять там ще пів години, щоб охолонули. Потім дістаємо банки та закочуємо їх стерилізованими кришками, перевертаємо.
Раніше "Телеграф" публікував рецепт армійської тушкованки.