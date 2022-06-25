З’їдається миттєво: як приготувати найсмачнішу домашню тушкованку з курки

Це ніжне м’ясо сподобається у будь-якому випадку

Домашня тушкованка з курки – це дуже смачно. Та й до того ж це чудовий спосіб полінуватися вечір-другий, тому що просто відварена картопля з домашньою тушкованкою з’їдається миттєво.

Тушкованка з курки завжди рятує, коли раптово набіжать гості, пишуть у кулінарному блозі receptbar. З 2 кг м’яса виходить 2 баночки тушкованки по 700 г кожна.

Інгредієнти:

Курка — 2 кг

Перець чорний горошок – 20 штук

Сіль — 20 грамів

Лавровий лист — 4 штуки

Спосіб приготування:

З м’яса курки знімаємо шкіру, нарізаємо дрібними шматочками, відокремлюємо м’ясо від кісток, укладаємо в каструлю, солимо, перчимо, використовуємо будь-які приправи, які вам подобаються. Ставимо хвилин на 40 у холодильник. Банки ретельно стерилізуємо. Укладаємо по 10 перчинок горошком і по 2 лаврові листи на дно кожної стерильної банки. У банки розкладаємо м’ясо, не потрібно їх набивати дуже щільно. Накрийте фольгою замість кришки. Банки відправляємо в холодну духовку, вмикаємо на 150 С і залишаємо на 4,5 години. Коли вимкнете духовку, нехай банки постоять там ще пів години, щоб охолонули. Потім дістаємо банки та закочуємо їх стерилізованими кришками, перевертаємо.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт армійської тушкованки.