Съедается моментально: как приготовить вкуснейшую домашнюю тушенку из курицы

Это нежное мясо понравится в любом случае

Домашняя тушенка из курицы — это очень вкусно. Да и к тому же, это отличный способ полениться вечерок-другой, так как просто отваренная картошка с домашней тушенкой съедается моментально.

Тушенка из курицы всегда выручает, когда внезапно нагрянут гости, пишут в кулинарном блоге receptbar. С 2 кг мяса выходит 2 баночки тушенки по 700 г каждая.

Ингредиенты:

Курица — 2 кг

Перец черный горошек — 20 штук

Соль — 20 граммов

Лавровый лист — 4 штуки

Способ приготовления:

С мяса курицы снимаем кожу, нарезаем мелкими кусочками, отделяем мясо от костей, укладываем в кастрюлю, солим, перчим, используем любые приправы, которые вам нравятся. Ставим минут на 40 в холодильник. Банки тщательно стерилизуем. Укладываем по 10 перчинок горошком и по 2 лавровых листа на дно каждой стерильной банки. В банки раскладываем мясо, не нужно их "набивать" очень плотно. Накройте их фольгой вместо крышки. Банки отправляем в холодную духовку, включаем на 150 С и оставляем на 4,5 часа. Когда отключите духовку, пусть банки постоят там еще пол часа, чтобы остыли. Затем достаем банки и закатываем их стерилизованными крышками, переворачиваем.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт армейской тушенки.