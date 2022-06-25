Съедается моментально: как приготовить вкуснейшую домашнюю тушенку из курицы
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Это нежное мясо понравится в любом случае
Домашняя тушенка из курицы — это очень вкусно. Да и к тому же, это отличный способ полениться вечерок-другой, так как просто отваренная картошка с домашней тушенкой съедается моментально.
Тушенка из курицы всегда выручает, когда внезапно нагрянут гости, пишут в кулинарном блоге receptbar. С 2 кг мяса выходит 2 баночки тушенки по 700 г каждая.
Ингредиенты:
- Курица — 2 кг
- Перец черный горошек — 20 штук
- Соль — 20 граммов
- Лавровый лист — 4 штуки
Способ приготовления:
- С мяса курицы снимаем кожу, нарезаем мелкими кусочками, отделяем мясо от костей, укладываем в кастрюлю, солим, перчим, используем любые приправы, которые вам нравятся. Ставим минут на 40 в холодильник.
- Банки тщательно стерилизуем.
- Укладываем по 10 перчинок горошком и по 2 лавровых листа на дно каждой стерильной банки.
- В банки раскладываем мясо, не нужно их "набивать" очень плотно. Накройте их фольгой вместо крышки.
- Банки отправляем в холодную духовку, включаем на 150 С и оставляем на 4,5 часа.
- Когда отключите духовку, пусть банки постоят там еще пол часа, чтобы остыли. Затем достаем банки и закатываем их стерилизованными крышками, переворачиваем.
Ранее "Телеграф" публиковал рецепт армейской тушенки.