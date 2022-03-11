Армейское блюдо: как приготовить тушенку дома
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Тушенка очень питательна и надолго сохраняет сытость
Рецепт армейской тушенки сейчас как никогда актуален. Это блюдо, которое является одним из основоположных в питании военных. довольно легко приготовить и в домашних условиях. Тушенка очень питательна и является отличным вариантом для обеда, если нужно сохранять сытость долго.
Рецепт тушенки
Ингредиенты:
- Свинина — 4 Килограмма
- Луковица — 2-3 штуки (по желанию)
- Соль — 1-3 ст. ложек (по вкусу)
- Перец — 1 чайная ложка (по вкусу)
- Лавровый лист — 10-12 штук (по желанию)
Способ приготовления:
- Вымойте свинину очень тщательно и нарежьте на средние кусочки. Посолите и поперчите.
- Добавьте мелко порезанный лук и отправьте мясо в холодильник на полчаса.
- Банки для тушенки нужно как следует вымыть и простерилизовать.
- Разложите мясо по стерилизованным банкам.
- Отдельно закипятите воду и добавьте в банки с тушенкой.
- Банку накройте сверху металлической крышкой для консервирования, предварительно вынув из нее резинку.
- Поставьте в разогретую до 200 градусов духовку и ждать закипания. Желательно ставить на противень, т.к. при кипении сок из банки может вытекать.
- Как только вы увидели, что тушенка начинает закипать, убавить температуру до 150 градусов и оставьте на 3 часа.
- По истечении времени, аккуратно достаньте тушенку, вставьте в крышку резинку и сразу же закатайте. Переверните банки вниз крышкой и оставьте до полного остывания.
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