Укр

Армейское блюдо: как приготовить тушенку дома

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Тушенка готовится довольно долго, но зато хорошо хранится Новость обновлена 11 марта 2022, 16:50
Тушенка готовится довольно долго, но зато хорошо хранится

Тушенка очень питательна и надолго сохраняет сытость

Рецепт армейской тушенки сейчас как никогда актуален. Это блюдо, которое является одним из основоположных в питании военных. довольно легко приготовить и в домашних условиях. Тушенка очень питательна и является отличным вариантом для обеда, если нужно сохранять сытость долго.

Рецепт тушенки

Ингредиенты:

  • Свинина — 4 Килограмма
  • Луковица — 2-3 штуки (по желанию)
  • Соль — 1-3 ст. ложек (по вкусу)
  • Перец — 1 чайная ложка (по вкусу)
  • Лавровый лист — 10-12 штук (по желанию)

Способ приготовления:

  1. Вымойте свинину очень тщательно и нарежьте на средние кусочки. Посолите и поперчите.
  2. Добавьте мелко порезанный лук и отправьте мясо в холодильник на полчаса.
  3. Банки для тушенки нужно как следует вымыть и простерилизовать.
  4. Разложите мясо по стерилизованным банкам.
  5. Отдельно закипятите воду и добавьте в банки с тушенкой.
  6. Банку накройте сверху металлической крышкой для консервирования, предварительно вынув из нее резинку.
  7. Поставьте в разогретую до 200 градусов духовку и ждать закипания. Желательно ставить на противень, т.к. при кипении сок из банки может вытекать.
  8. Как только вы увидели, что тушенка начинает закипать, убавить температуру до 150 градусов и оставьте на 3 часа.
  9. По истечении времени, аккуратно достаньте тушенку, вставьте в крышку резинку и сразу же закатайте. Переверните банки вниз крышкой и оставьте до полного остывания.

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Теги:
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