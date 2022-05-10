Укр

Надежный способ сохранить мясо на долгий срок: как приготовить тушенку из курицы дома

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
230
Тушенка из мяса курицы по рецепту Клопотенко Новость обновлена 10 мая 2022, 19:43
Тушенка из мяса курицы по рецепту Клопотенко

Клопотенко поделился проверенным рецептом тушенки из куриных голеней

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко, рассказал, как приготовить домашнее тушеное мясо впрок для себя, семьи, соседей и наших воинов. Блюдо из куриных голеней можно взять с собой в бомбоубежище, так как оно всегда готово к употреблению как подогретым, так и охлажденным.

Рецептом тушенки из мяса курицы кулинар поделился у себя на YouTube-канале.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Ингредиенты:

  • 2 кг куриного мяса (голени, бедра)
  • 1 средний репчатый лук
  • 1 большая морковь
  • 150 г корня сельдерея
  • 2 лавровых листа
  • 5 горошин черного перца
  • 3 горошины душистого перца
  • 2 ст. л. соли

Приготовление:

  1. В большую кастрюлю выложите 2 кг куриного мяса. Залейте водой на 3 см выше, доведите до кипения. Первую воду слейте, а мясо тщательно промойте и снова сложите в кастрюлю.
  2. Добавьте в кастрюлю очищенный средний лук, надрезанный ножом крест-накрест, и большую разрезанную морковь пополам. Добавьте очищенный корень сельдерея. Добавьте 2 лавровых листа, 5 горошин черного и 3 горошины душистого перца.
  3. Залейте мясо с овощами и специями холодной водой так, чтобы она была на 3 см выше уровня мяса. Добавьте 2 ст. л. соли, перемешайте и обязательно попробуйте. Доведите до кипения, а затем убавьте огонь до среднего. Варите 40 минут, не накрывая крышкой.
  4. Достаньте мясо курицы из кастрюли, дайте ему немного остыть и с помощью ножа и вилки аккуратно выньте из голеней и бедер все кости, хрящи и кожуру. Выньте из бульона морковь, лук и корень сельдерея.
  5. Все мясо снова переложите в кастрюлю и варите еще 20 минут на среднем огне.
  6. Подготовьте стеклянные банки для стерилизации. Поставьте их в духовой шкаф на противень и включите разогреваться до 100 градусов (около 20 минут). Металлические крышки к банкам прокипятите примерно 10 минут.
  7. Половником набирайте курицу из кастрюли и опускайте в банку, добавляя немного бульона. Сразу тщательно закручивайте банку крышкой, переворачивайте на полотенце, крышкой вниз.
  8. На следующий день поставьте тушенку в темное прохладное место. Срок годности – до двух недель.

Отметим, что в бомбоубежищах мы часто сидим не один час. Одним из вариантов быстрого перекуса в это время может стать лаваш с начинкой.

Теги:
#Мясо #Рецепты
Леонид Кравчук
Украина
Леонид Кравчук умер в возрасте 88 лет — СМИ
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Леонид Кравчук
Леонид Кравчук умер в возрасте 88 лет — СМИ
Дата публикации
Категория
ВСУ
На Харьковщине от оккупантов освободили еще четыре населенных пункта: подробности
Дата публикации
Категория
Уничтоженная российская техника
Оккупанты бомбят Донбасс и давят на фронтах: свежая карта боев в Украине
Дата публикации
Категория
Кровавый диктатор посягнул на территорию Молдовы
путин хочет начать войну в Приднестровье? Что узнала американская разведка
Дата публикации
Категория
Россияне продолжают бомбить Украину, однако они уже проиграли
Война – день 76: войска путина с остервенением атакуют и бьют по украинским городам, но проигрывают войну