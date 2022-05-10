Надежный способ сохранить мясо на долгий срок: как приготовить тушенку из курицы дома

Клопотенко поделился проверенным рецептом тушенки из куриных голеней

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко, рассказал, как приготовить домашнее тушеное мясо впрок для себя, семьи, соседей и наших воинов. Блюдо из куриных голеней можно взять с собой в бомбоубежище, так как оно всегда готово к употреблению как подогретым, так и охлажденным.

Рецептом тушенки из мяса курицы кулинар поделился у себя на YouTube-канале.

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Ингредиенты:

2 кг куриного мяса (голени, бедра)

1 средний репчатый лук

1 большая морковь

150 г корня сельдерея

2 лавровых листа

5 горошин черного перца

3 горошины душистого перца

2 ст. л. соли

Приготовление:

В большую кастрюлю выложите 2 кг куриного мяса. Залейте водой на 3 см выше, доведите до кипения. Первую воду слейте, а мясо тщательно промойте и снова сложите в кастрюлю. Добавьте в кастрюлю очищенный средний лук, надрезанный ножом крест-накрест, и большую разрезанную морковь пополам. Добавьте очищенный корень сельдерея. Добавьте 2 лавровых листа, 5 горошин черного и 3 горошины душистого перца. Залейте мясо с овощами и специями холодной водой так, чтобы она была на 3 см выше уровня мяса. Добавьте 2 ст. л. соли, перемешайте и обязательно попробуйте. Доведите до кипения, а затем убавьте огонь до среднего. Варите 40 минут, не накрывая крышкой. Достаньте мясо курицы из кастрюли, дайте ему немного остыть и с помощью ножа и вилки аккуратно выньте из голеней и бедер все кости, хрящи и кожуру. Выньте из бульона морковь, лук и корень сельдерея. Все мясо снова переложите в кастрюлю и варите еще 20 минут на среднем огне. Подготовьте стеклянные банки для стерилизации. Поставьте их в духовой шкаф на противень и включите разогреваться до 100 градусов (около 20 минут). Металлические крышки к банкам прокипятите примерно 10 минут. Половником набирайте курицу из кастрюли и опускайте в банку, добавляя немного бульона. Сразу тщательно закручивайте банку крышкой, переворачивайте на полотенце, крышкой вниз. На следующий день поставьте тушенку в темное прохладное место. Срок годности – до двух недель.

Отметим, что в бомбоубежищах мы часто сидим не один час. Одним из вариантов быстрого перекуса в это время может стать лаваш с начинкой.