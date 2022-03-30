Хранится год без холодильника: рецепт тушенки из курицы в домашних условиях
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Из такой тушенки можно готовить супы, добавлять ее в каши и салаты
Сегодня особенно актуальны блюда, которые могут храниться в течение длительного времени даже без холодильника. Здесь на ум сразу приходит тушенка. Существует множество рецептов тушенки, по которым ее легко приготовить в домашних условиях. "Телеграф" подготовил рецепт тушенки из курицы, которая готовится очень просто.
Рецепт домашней тушенки из курицы
Ингредиенты:
- Курица — 500 г
- Соль — 1 ч.л.
- Чеснок сухой — 0,3 ч.л.
- Перец молотый — по вкусу
- Перец душистый — 3-4 шт.
- Перец горошком — 0,5 ч.л.
- Лавровый лист — 1 шт.
- Приправа для курицы — 0,5 ч.л.
- Лук репчатый — 0,5 шт.
Способ приготовления:
- Нарежьте курицу на мелкие кусочки и перемешайте с солью и приправами.
- Нарежьте мелко лук и добавьте его к мясу.
- Затем наполните простерилизованные банки мясом. До края оставьте полтора-два сантиметра.
- Банки заполняйте плотно, до края долейте кипяченую воду. Закройте простерилизованными крышками.
- Готовится куриная тушенка на водяной бане. Налейте в кастрюлю холодную воду, на дно положите подставку для банки.
- Поставьте банку в кастрюлю. Воды должно быть примерно по плечики. Варите тушенку часа 4 на маленьком огне в накрытой крышкой кастрюле.
- Готовую тушенку закрываем ключом (или вручную), переворачиваем и охлаждаем. Хранить тушенку нужно в темном и желательно прохладном месте от 6 месяцев до года.
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