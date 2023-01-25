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Зберігається рік без холодильника: рецепт тушонки з курки в домашніх умовах

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
Куряча тушонка зберігається дуже довго Новина оновлена 25 січня 2023, 01:04
Куряча тушонка зберігається дуже довго. Фото iamcook.ru

З такої тушонки можна готувати супи, додавати її в каші та салати.

Сьогодні особливо актуальними є страви, які можуть зберігатися протягом тривалого часу навіть без холодильника. Тут на думку відразу спадає тушонка. Існує безліч рецептів тушонки, за якими її легко приготувати в домашніх умовах. "Телеграф" підготував рецепт тушонки з курки, що готується дуже просто.

Рецепт домашньої тушонки з курки

Інгредієнти:

  • Курка — 500 г
  • Сіль – 1 ч.л.
  • Часник сухий – 0,3 ч.л.
  • Перець мелений — за смаком
  • Перець запашний — 3-4 шт.
  • Перець горошком – 0,5 ч.л.
  • Лавровий лист — 1 шт.
  • Приправа для курки – 0,5 ч.л.
  • Цибуля ріпчаста — 0,5 шт.

Спосіб приготування:

  1. Наріжте курку на дрібні шматочки і перемішайте із сіллю та приправами.
  2. Наріжте дрібно цибулю і додайте її до м’яса.
  3. Потім заповніть простерилізовані банки м’ясом. До краю залиште півтора-два сантиметри.
  4. Банки заповнюйте щільно, до краю долийте кип’ячену воду. Закрийте кришками, що простерилізуються.
  5. Готується куряча тушенка на водяній бані. Налийте в каструлю холодну воду, покладіть на дно підставку для банки.
  6. Поставте банку в каструлю. Води має бути приблизно по плічка. Варіть тушонку 4 години на маленькому вогні в накритій кришкою каструлі.
  7. Готову тушонку закриваємо ключем (або вручну), перевертаємо та охолоджуємо. Зберігати тушонку потрібно в темному та бажано прохолодному місці від 6 місяців до року.

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