Рус

Як спекти хліб без дріжджів вдома: простий рецепт

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1751
Хліб на кефірі
Хліб на кефірі

Для такого хліба знадобляться найпростіші інгредієнти

В умовах, коли наявність їжі в магазинах обмежена і навіть за найпростішими продуктами вишиковуються величезні черги, дуже актуальним є питання, як спекти хліб вдома. Особливо цікавить людей рецепт бездрожжового хліба, оскільки дріжджі у магазинах зараз також у дефіциті. "Телеграф" підготував вам простий рецепт хліба без дріжджів.

Як спекти хліб без дріжджів вдома

Інгредієнти:

  • 1 пакет кефіру 250 мл
  • житнє борошно — 1 склянка
  • біле пшеничне борошно — 1-1,5 склянки
  • сода — 1 ч. л.
  • цукор — 1 ст. л.
  • рослинна олія — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Просійте борошно через сито, тим самим позбавляючись грудочок. Крім того, з просіяним борошном хліб вийде пишніше та м’якше.
  2. Всипте соду на борошно.
  3. У глибокій мисці змішайте кефір або рівну кількість кислого молока із сіллю, цукром та олією. Заважаємо ложкою.
  4. Поступово всипте в рідку частину суху. Ви не побачите, як відбулася реакція соди + кислоти кефіру, але будьте певні, що цього достатньо, щоб хліб піднявся.
  5. Місіть руками до тих пір, поки ком не стане еластичним, м’яким, і перестане липнути до рук.
  6. Сформуйте кулю і викладіть на лист присипаний тонким шаром борошна. Якщо є форма для випікання, використовуйте її.
  7. Випікайте хліб у домашніх умовах у духовці за температури 200С протягом 30-40 хвилин.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати тушонку в домашніх умовах.

Теги:
#Рецепт #Хліб
Яворівський полігон
Львів
Окупанти завдали ракетного удару по полігону біля Львова: подробиці
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Яворівський полігон
Окупанти завдали ракетного удару по полігону біля Львова: подробиці
Дата публікації
Категорія
Війна в Україні, лютий-березень 2022
Біль, відчай та рішучість: трагічні фото війни з росією
Дата публікації
Категорія
Ербіль зазнав ракетного удару
Іран завдав ракетного удару по Іраку: подробиці (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Лавра у Святогірську потрапила під авіаудар
Росіяни бомбардували Святогірську лавру (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Війна росії проти України триває
Війна – день 18: обстріли та облога українських міст продовжуються, окупанти втратили вже третину військ вторгнення (оновлюється)