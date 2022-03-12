Як спекти хліб без дріжджів вдома: простий рецепт
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Для такого хліба знадобляться найпростіші інгредієнти
В умовах, коли наявність їжі в магазинах обмежена і навіть за найпростішими продуктами вишиковуються величезні черги, дуже актуальним є питання, як спекти хліб вдома. Особливо цікавить людей рецепт бездрожжового хліба, оскільки дріжджі у магазинах зараз також у дефіциті. "Телеграф" підготував вам простий рецепт хліба без дріжджів.
Як спекти хліб без дріжджів вдома
Інгредієнти:
- 1 пакет кефіру 250 мл
- житнє борошно — 1 склянка
- біле пшеничне борошно — 1-1,5 склянки
- сода — 1 ч. л.
- цукор — 1 ст. л.
- рослинна олія — 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- Просійте борошно через сито, тим самим позбавляючись грудочок. Крім того, з просіяним борошном хліб вийде пишніше та м’якше.
- Всипте соду на борошно.
- У глибокій мисці змішайте кефір або рівну кількість кислого молока із сіллю, цукром та олією. Заважаємо ложкою.
- Поступово всипте в рідку частину суху. Ви не побачите, як відбулася реакція соди + кислоти кефіру, але будьте певні, що цього достатньо, щоб хліб піднявся.
- Місіть руками до тих пір, поки ком не стане еластичним, м’яким, і перестане липнути до рук.
- Сформуйте кулю і викладіть на лист присипаний тонким шаром борошна. Якщо є форма для випікання, використовуйте її.
- Випікайте хліб у домашніх умовах у духовці за температури 200С протягом 30-40 хвилин.
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