Як спекти хліб без дріжджів вдома: простий рецепт

Для такого хліба знадобляться найпростіші інгредієнти

В умовах, коли наявність їжі в магазинах обмежена і навіть за найпростішими продуктами вишиковуються величезні черги, дуже актуальним є питання, як спекти хліб вдома. Особливо цікавить людей рецепт бездрожжового хліба, оскільки дріжджі у магазинах зараз також у дефіциті. "Телеграф" підготував вам простий рецепт хліба без дріжджів.

Як спекти хліб без дріжджів вдома

Інгредієнти:

1 пакет кефіру 250 мл

житнє борошно — 1 склянка

біле пшеничне борошно — 1-1,5 склянки

сода — 1 ч. л.

цукор — 1 ст. л.

рослинна олія — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Просійте борошно через сито, тим самим позбавляючись грудочок. Крім того, з просіяним борошном хліб вийде пишніше та м’якше. Всипте соду на борошно. У глибокій мисці змішайте кефір або рівну кількість кислого молока із сіллю, цукром та олією. Заважаємо ложкою. Поступово всипте в рідку частину суху. Ви не побачите, як відбулася реакція соди + кислоти кефіру, але будьте певні, що цього достатньо, щоб хліб піднявся. Місіть руками до тих пір, поки ком не стане еластичним, м’яким, і перестане липнути до рук. Сформуйте кулю і викладіть на лист присипаний тонким шаром борошна. Якщо є форма для випікання, використовуйте її. Випікайте хліб у домашніх умовах у духовці за температури 200С протягом 30-40 хвилин.

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