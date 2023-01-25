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Хранится год без холодильника: рецепт тушенки из курицы в домашних условиях

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
Куриная тушенка хранится очень долго Новость обновлена 25 января 2023, 01:04
Куриная тушенка хранится очень долго. Фото iamcook.ru

Из такой тушенки можно готовить супы, добавлять ее в каши и салаты

Сегодня особенно актуальны блюда, которые могут храниться в течение длительного времени даже без холодильника. Здесь на ум сразу приходит тушенка. Существует множество рецептов тушенки, по которым ее легко приготовить в домашних условиях. "Телеграф" подготовил рецепт тушенки из курицы, которая готовится очень просто.

Рецепт домашней тушенки из курицы

Ингредиенты:

  • Курица — 500 г
  • Соль — 1 ч.л.
  • Чеснок сухой — 0,3 ч.л.
  • Перец молотый — по вкусу
  • Перец душистый — 3-4 шт.
  • Перец горошком — 0,5 ч.л.
  • Лавровый лист — 1 шт.
  • Приправа для курицы — 0,5 ч.л.
  • Лук репчатый — 0,5 шт.

Способ приготовления:

  1. Нарежьте курицу на мелкие кусочки и перемешайте с солью и приправами.
  2. Нарежьте мелко лук и добавьте его к мясу.
  3. Затем наполните простерилизованные банки мясом. До края оставьте полтора-два сантиметра.
  4. Банки заполняйте плотно, до края долейте кипяченую воду. Закройте простерилизованными крышками.
  5. Готовится куриная тушенка на водяной бане. Налейте в кастрюлю холодную воду, на дно положите подставку для банки.
  6. Поставьте банку в кастрюлю. Воды должно быть примерно по плечики. Варите тушенку часа 4 на маленьком огне в накрытой крышкой кастрюле.
  7. Готовую тушенку закрываем ключом (или вручную), переворачиваем и охлаждаем. Хранить тушенку нужно в темном и желательно прохладном месте от 6 месяцев до года.

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