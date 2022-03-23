Без м’яса та яєць: рецепт ситних котлет із доступних інгредієнтів
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Для приготування цих котлет вам знадобляться овочі
В умовах війни необхідно вміти приготувати ситні страви із простих та доступних інгредієнтів. Для ситного обіду завжди до місця прийде рецепт овочевих котлет, в які не потрібно додавати м’ясо або яйця.
"Телеграф" радить вам спробувати приготувати смачні та хрумкі котлети з капусти.
Котлети без м’яса із капусти: рецепт
Інгредієнти:
- білокачанна капуста – 350 г;
- морква – 170 грам;
- цибуля – 140 грам;
- манка – 3 столові ложки;
- вівсянка – 3 столові ложки;
- картопля – 260 грам;
- сіль;
- спеції;
- сухарі паніровочні;
- крохмаль 1 столова ложка;
- соняшникова олія або оливкова.
Спосіб приготування:
- Картопля помити і зварити у "мундирах".
- Свіжу капусту поріжте великими шматками, зануріть у окріп і варіть 4-5 хвилин.
- Морквину добре промийте, очистіть від шкірки та натріть на великій тертці. Цибулю очистіть від лушпиння, і поріжте її дрібним кубиком. Моркву та цибулю обсмажте на маслі, щоб вони стали м’якими. Дайте трохи охолонути.
- Дрібно нарізану капусту перекиньте на друшляк, промийте холодною водою і залиште, щоб стекла вся рідина.
- Овочі разом з капустою за допомогою блендера або кухонного комбайна подрібніть на однорідну масу.
- Охолоджену зварену картоплю очистіть і натріть на тертці середнього розміру.
- До подрібнених овочів додайте натерту картоплю, ложку крохмалю, манку, вівсянку та спеції.
- Масу для капустяних котлет добре перемішайте і залиште відпочивати на тридцять хвилин.
- З отриманого овочевого фаршу сформуйте котлети звичної для вас форми. Обваляйте їх у панірувальних сухарях.
- Смажте капустяні котлети на розпеченій рослинній олії з обох боків до утворення золотої скоринки.
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