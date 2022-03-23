Рус

Без м’яса та яєць: рецепт ситних котлет із доступних інгредієнтів

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
200
Рецепт ситних овочевих котлет
Рецепт ситних овочевих котлет

Для приготування цих котлет вам знадобляться овочі

В умовах війни необхідно вміти приготувати ситні страви із простих та доступних інгредієнтів. Для ситного обіду завжди до місця прийде рецепт овочевих котлет, в які не потрібно додавати м’ясо або яйця.

"Телеграф" радить вам спробувати приготувати смачні та хрумкі котлети з капусти.

Котлети без м’яса із капусти: рецепт

Інгредієнти:

  • білокачанна капуста – 350 г;
  • морква – 170 грам;
  • цибуля – 140 грам;
  • манка – 3 столові ложки;
  • вівсянка – 3 столові ложки;
  • картопля – 260 грам;
  • сіль;
  • спеції;
  • сухарі паніровочні;
  • крохмаль 1 столова ложка;
  • соняшникова олія або оливкова.

Спосіб приготування:

  1. Картопля помити і зварити у "мундирах".
  2. Свіжу капусту поріжте великими шматками, зануріть у окріп і варіть 4-5 хвилин.
  3. Морквину добре промийте, очистіть від шкірки та натріть на великій тертці. Цибулю очистіть від лушпиння, і поріжте її дрібним кубиком. Моркву та цибулю обсмажте на маслі, щоб вони стали м’якими. Дайте трохи охолонути.
  4. Дрібно нарізану капусту перекиньте на друшляк, промийте холодною водою і залиште, щоб стекла вся рідина.
  5. Овочі разом з капустою за допомогою блендера або кухонного комбайна подрібніть на однорідну масу.
  6. Охолоджену зварену картоплю очистіть і натріть на тертці середнього розміру.
  7. До подрібнених овочів додайте натерту картоплю, ложку крохмалю, манку, вівсянку та спеції.
  8. Масу для капустяних котлет добре перемішайте і залиште відпочивати на тридцять хвилин.
  9. З отриманого овочевого фаршу сформуйте котлети звичної для вас форми. Обваляйте їх у панірувальних сухарях.
  10. Смажте капустяні котлети на розпеченій рослинній олії з обох боків до утворення золотої скоринки.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт простих та смачних рибних консервів.

Теги:
#Рецепт #Котлети
Знищена ворожа техніка
В регіонах
За добу вбито 300 окупантів: звіт Генштабу ЗСУ про втрати ворога
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Знищена ворожа техніка
За добу вбито 300 окупантів: звіт Генштабу ЗСУ про втрати ворога
Дата публікації
Категорія
Залишки мосту
росіяни розбомбили "дорогу життя" — міст із Чернігова (відео)
Дата публікації
Категорія
Російські війська обстріляли з "Градів" житлові квартали
Окупанти обстріляли Київ: знову вдарили по ТЦ та житлових будинках
Дата публікації
Категорія
Група G20
росію збираються виключити з "Великої двадцятки", але є проблема
Дата публікації
Категорія
Україна 28-й день відбиває російський напад
Війна — день 28: росія вже втратила в Україні більше, ніж за всі роки в Афгані, але продовжує агресію