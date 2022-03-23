Без м’яса та яєць: рецепт ситних котлет із доступних інгредієнтів

Для приготування цих котлет вам знадобляться овочі

В умовах війни необхідно вміти приготувати ситні страви із простих та доступних інгредієнтів. Для ситного обіду завжди до місця прийде рецепт овочевих котлет, в які не потрібно додавати м’ясо або яйця.

"Телеграф" радить вам спробувати приготувати смачні та хрумкі котлети з капусти.

Котлети без м’яса із капусти: рецепт

Інгредієнти:

білокачанна капуста – 350 г;

морква – 170 грам;

цибуля – 140 грам;

манка – 3 столові ложки;

вівсянка – 3 столові ложки;

картопля – 260 грам;

сіль;

спеції;

сухарі паніровочні;

крохмаль 1 столова ложка;

соняшникова олія або оливкова.

Спосіб приготування:

Картопля помити і зварити у "мундирах". Свіжу капусту поріжте великими шматками, зануріть у окріп і варіть 4-5 хвилин. Морквину добре промийте, очистіть від шкірки та натріть на великій тертці. Цибулю очистіть від лушпиння, і поріжте її дрібним кубиком. Моркву та цибулю обсмажте на маслі, щоб вони стали м’якими. Дайте трохи охолонути. Дрібно нарізану капусту перекиньте на друшляк, промийте холодною водою і залиште, щоб стекла вся рідина. Овочі разом з капустою за допомогою блендера або кухонного комбайна подрібніть на однорідну масу. Охолоджену зварену картоплю очистіть і натріть на тертці середнього розміру. До подрібнених овочів додайте натерту картоплю, ложку крохмалю, манку, вівсянку та спеції. Масу для капустяних котлет добре перемішайте і залиште відпочивати на тридцять хвилин. З отриманого овочевого фаршу сформуйте котлети звичної для вас форми. Обваляйте їх у панірувальних сухарях. Смажте капустяні котлети на розпеченій рослинній олії з обох боків до утворення золотої скоринки.

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