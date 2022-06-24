Почему не стоит выбрасывать шкурки от сала: хитрости в кулинарии

Опытные хозяйки знают, что можно приготовить из свиных шкурок

Многие утверждают, что сало — очень полезный продукт, который чрезвычайно важно употреблять. Однако, когда этот ценный продукт съедается, от него часто остаются одни шкурки, которые многие выбрасывают в помойку. Так делать не стоит.

В первую очередь, остатки сала нужно отправить в морозилку, а потом использовать в кулинарных целях. Об этом пишет belnovosti.

Как использовать шкурки от сала в кулинарии

Шкурки для холодца

Жесткие остатки сала обладают хорошими желирующими свойствами. Они являются идеальным ингредиентом для холодца.

Шкурки для голубцов

На дно емкости, где будут готовиться голубцы, положите свиные шкурки. Если воспользоваться таким кулинарным лайфхаком, то блюдо выйдет намного вкуснее.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро и вкусно засолить сало и зачем нужно использовать при этом сахар.