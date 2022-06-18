Как засолить сало, чтобы шкурка получилась мягкой: хитрость, которая работает на 100%

После такой обработки испортить сало будет почти невозможно.

Закатки на зиму — это не только различные фруктовые и ягодные компоты или консервированные овощи, типа огурцов или помидоров. Сделать заготовку "на потом" можно и из сала. Тем более, что делается это достаточно легко. А если знать еще несколько хитростей, то блюдо получится мягким, а шкурка будет легко откусываться и не будет резиновой.

Испортить сало — практически невозможно, пишет издание belnovosti. К примеру, сколько его не соли, пересолить не выйдет, так как оно не впитывает в себя лишнее, а берет лишь столько, сколько ему нужно. Однако часто получается так, что шкурка от сала получается твердой или резиновой. Как же этого избежать?

Как засолить сало, чтобы шкурка была мягкая

Лучше всего для засолки брать сало с тоненькой шкуркой, которая легко протыкается насквозь спичкой и имеет немного коричневатый цвет и запах горелой соломы. А вот продукт, полученный от старого хряка, или части тела, где находятся молочные железы животного, лучше на засолку не брать.

Как солить: налейте немного, на самое дно, воды в сковороду и положите сало шкуркой вниз. После поставьте сковороду на огонь. Отметим, что воды нужно столько, чтобы она покрывала только шкурку. После того как закипит вода, кипятите сало еще 5 минут, а затем снимите его и дальше солите по любому известному вам рецепту.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро и вкусно засолить сало и зачем нужно использовать при этом сахар.