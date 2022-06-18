Як засолити сало, щоб шкірка вийшла м’якою: хитрість, що працює на 100%

Після такої обробки зіпсувати сало майже неможливо.

Закатки на зиму — це не тільки різні фруктові та ягідні компоти або консервовані овочі, типу огірків або помідорів. Зробити заготівлю "на потім" можна і із сала. Тим більше, що це робиться досить легко. А якщо знати ще кілька хитрощів, то страва вийде м’якою, а шкірка легко відкушуватиметься і не буде гумовою.

Зіпсувати сало — практично неможливо, пише видання belnovosti. Наприклад, скільки його не соли, пересолити не вийде, тому що воно не вбирає в себе зайве, а бере лише стільки, скільки йому потрібно. Однак часто виходить так, що шкірка від сала виходить твердою або гумовою. Як цього уникнути?

Як засолити сало, щоб шкірка була м’яка

Найкраще для засолювання брати сало з тоненькою шкіркою, яка легко протикається наскрізь сірником і має трохи коричневий колір та запах горілої соломи. А ось продукт, отриманий від старого кнура, або частини тіла, де знаходяться молочні залози тварини, краще для засолювання не брати.

Як солити: налийте трохи, на саме дно, води в сковороду і покладіть сало шкіркою вниз. Після цього поставте сковороду на вогонь. Відзначимо, що води потрібно стільки, щоб вона покривала лише шкірку. Після того як закипить вода, кип’ятіть сало ще 5 хвилин, а потім зніміть його і далі соліть за будь-яким відомим вам рецептом.

Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко та смачно засолити сало і навіщо потрібно використовувати при цьому цукор.