М’якою буде навіть шкірка: як швидко засолити найсмачніше сало-"п’ятихвилинку"

Це сало буквально тане в роті

Медики вважають, що сало дуже корисний продукт, який надзвичайно важливо вживати. У ньому міститься маса корисних жирів, тому важливо його регулярно вживати. Крім того, приготувати солоне сало дуже просто і зробити це можна буквально за лічені хвилини.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

Рецепт сала "П’ятихвилинка"

Складові:

свинячої грудинки — 1 кг

води — 1 л

часнику — 1 головка

лаврового листя — 5 шт

солі — 4 ст. л.

чорний перець мелений і горошком — за смаком

червоний мелений перець — за смаком

Читайте також: Категорія Рецепти Найсмачніший курячий шашлик всього за 15 хвилин: простий рецепт Таким шашликом можна порадувати себе будь-якого дня, не виїжджаючи на природу.

Спосіб приготування:

Поставте на вогонь воду, додайте сіль, лавровий лист і перець горошком. Перемішайте до розчинення солі та опустіть шматочки сала, пише receptov.one. Накрийте кришкою сало і доведіть до кипіння. Зніміть піну і знову накривши кришкою, проваріть п’ять хвилин. Зніміть з вогню та видавіть часник прямо в бульйон. Потім накрийте кришкою та остудіть. Поставте в холодильник прямо в бульйоні на 2 доби. Після закінчення цього часу дістаньте сало з бульйону, просушіть рушником та натріть сумішшю перців.

Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко та смачно засолити сало і навіщо потрібно використовувати при цьому цукор.