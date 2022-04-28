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М’якою буде навіть шкірка: як швидко засолити найсмачніше сало-"п’ятихвилинку"

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Сало-"п’ятихвилинка" за найпростішим рецептом
Сало-"п’ятихвилинка" за найпростішим рецептом

Це сало буквально тане в роті

Медики вважають, що сало дуже корисний продукт, який надзвичайно важливо вживати. У ньому міститься маса корисних жирів, тому важливо його регулярно вживати. Крім того, приготувати солоне сало дуже просто і зробити це можна буквально за лічені хвилини.

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Рецепт сала "П’ятихвилинка"

Складові:

  • свинячої грудинки — 1 кг
  • води — 1 л
  • часнику — 1 головка
  • лаврового листя — 5 шт
  • солі — 4 ст. л.
  • чорний перець мелений і горошком — за смаком
  • червоний мелений перець — за смаком

Спосіб приготування:

  1. Поставте на вогонь воду, додайте сіль, лавровий лист і перець горошком. Перемішайте до розчинення солі та опустіть шматочки сала, пише receptov.one.
  2. Накрийте кришкою сало і доведіть до кипіння. Зніміть піну і знову накривши кришкою, проваріть п’ять хвилин.
  3. Зніміть з вогню та видавіть часник прямо в бульйон. Потім накрийте кришкою та остудіть. Поставте в холодильник прямо в бульйоні на 2 доби. Після закінчення цього часу дістаньте сало з бульйону, просушіть рушником та натріть сумішшю перців.

Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко та смачно засолити сало і навіщо потрібно використовувати при цьому цукор.

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#Рецепт #Сало
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