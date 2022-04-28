М’якою буде навіть шкірка: як швидко засолити найсмачніше сало-"п’ятихвилинку"
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Це сало буквально тане в роті
Медики вважають, що сало дуже корисний продукт, який надзвичайно важливо вживати. У ньому міститься маса корисних жирів, тому важливо його регулярно вживати. Крім того, приготувати солоне сало дуже просто і зробити це можна буквально за лічені хвилини.
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Рецепт сала "П’ятихвилинка"
Складові:
- свинячої грудинки — 1 кг
- води — 1 л
- часнику — 1 головка
- лаврового листя — 5 шт
- солі — 4 ст. л.
- чорний перець мелений і горошком — за смаком
- червоний мелений перець — за смаком
Спосіб приготування:
- Поставте на вогонь воду, додайте сіль, лавровий лист і перець горошком. Перемішайте до розчинення солі та опустіть шматочки сала, пише receptov.one.
- Накрийте кришкою сало і доведіть до кипіння. Зніміть піну і знову накривши кришкою, проваріть п’ять хвилин.
- Зніміть з вогню та видавіть часник прямо в бульйон. Потім накрийте кришкою та остудіть. Поставте в холодильник прямо в бульйоні на 2 доби. Після закінчення цього часу дістаньте сало з бульйону, просушіть рушником та натріть сумішшю перців.
Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко та смачно засолити сало і навіщо потрібно використовувати при цьому цукор.
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