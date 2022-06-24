Чому не варто викидати шкірки від сала: хитрощі у кулінарії

Досвідчені господині знають, що можна приготувати зі свинячих шкурок

Багато хто стверджує, що сало — дуже корисний продукт, який надзвичайно важливо вживати. Однак, коли цей цінний продукт з’їдається, від нього часто залишаються одні шкірки, які багато хто викидає в смітник. Так робити не варто.

Насамперед залишки сала потрібно відправити в морозилку, а потім використовувати з кулінарною метою. Про це пише belnovosti.

Як використовувати шкірки від сала в кулінарії

Шкірки для холодцю

Жорсткі залишки сала мають хороші желеутворювальні властивості. Вони є ідеальним інгредієнтом для холодцю.

Шкірки для голубців

На дно ємності, де готуватимуться голубці, покладіть свинячі шкірки. Якщо скористатися таким кулінарним лайфхаком, то страва вийде набагато смачнішою.

Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко та смачно засолити сало і навіщо потрібно використовувати при цьому цукор.