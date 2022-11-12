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Смачніше, ніж у тещі: рецепт маринованої риби до будь-якого гарніру (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Автор
Рецепт маринованої щуки
Рецепт маринованої щуки. Фото menunedeli

За цим рецептом солити можна будь-яку рибу

Один раз засолив рибку і можна діставати цілий тиждень до будь-якого гарніру!

В цьому рецепті готуємо щуку. Ця рибка смачна і в ній мало кісток, тому їсти її одне задоволення. Пропонуємо замаринувати щуку по рецепту української фудблогерки Вікторії (vika_tasty) в Інстаграмі.

Як замаринувати щуку

Інгредієнти:

  • 2 щуки
  • 1 л кип‘яченої охолодженої (приблизно до 40 градусів) води
  • 4 ст. л. солі

Приготування:

  1. Рибу ріжемо по хребту, голову і хвіст відкидаємо, хребет можна теж, щоб лишилися тільки 2 філе.
  2. Ріжемо філе на порційні шматочки. Складаємо в глибоку миску. Заливаємо розсолом щуку на 6 годин.
  3. Згодом цей розсіл зливаємо і робимо інший: з 500 г оцту 9% і 500 г води. Заливаємо щуку, щоб цей розсіл повністю її покрив. Лишаємо маринуватися на 4 години.
  4. Знову зливаємо усю рідину.
  5. В щуку кладемо: лавровий лист, перець горошок, цибулю, олію. Це все перемішуємо.
  6. Кладемо у банку або лоток, заливаємо олією, щоб ледь покрила щуку. Закриваємо кришкою і ставимо в холодильник на 12 годин.

До речі, бувають моменти, коли під рукою не виявляється простої солі. Якщо ви "страждаєте" від дефіциту цієї приправи, рекомендуємо скористатись рецептом запеченої риби без солі.

Теги:
#Рецепти #Маринад #Консервація #Риба