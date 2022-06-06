Як смачно запекти рибу, якщо немає солі: дуже легкий рецепт

Вода та сторонній жир у цьому рецепті теж відсутні. Оселедець готується у власному соку

Цей рецепт запеченої риби для тих, хто "страждає" від дефіциту солі на магазинних полицях. Через зупинку підприємства "Артемсіль" українці зіткнулися з тим, що необхідної для більшості страв спеції просто не вистачає.

Оскільки будь-яке м’ясо чи риба самі по собі солоні — додаткова сіль лише приглушить смак страви. А ось цибуля, лимонний сік і трохи приправ зроблять рибу, в цьому випадку оселедець, справді дуже смачною, та ще й корисною. Пропонуємо до вашої уваги рецепт запеченого оселедця у власному соку в духовці.

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Запечена риба без солі — приготування:

Вмикаємо духовку. Рибу миємо, потрошимо. Кладемо на фольгу, видавлюємо сік лимона, посипаємо спеціями (можна каррі), обкладаємо товстими кільцями цибулі. Загортаємо у 2 шари фольги. І в духовку (250-270 градусів).

Невелика риба готується приблизно 10-12 хвилин, більшій рибі для запікання потрібно 15-17 хвилин.

Раніше український кулінар Євген Клопотенко розповів, як можна обійтися без солі під час консервації овочів.