Чим замінити звичайну сіль в їжі: альтернативи, які додадуть стравам новий смак

Ці продукти є на кожній кухні

Через зупинку підприємства "Артемсіль" вже зараз багато українців зіткнулися з дефіцитом спеції, її подорожчанням чи повною відсутністю на магазинних полицях. Але як бути? Ми не уявляємо страв без солі: вони виходять прісними та несмачними. Чи є альтернативи?

Відмінними замінниками солі можуть стати продукти, що є на кожній кухні. Та й у магазинах їх зараз можна придбати без проблем. Як пише "Лайфхакер", замінити сіль у раціоні без втрати смакових якостей можна за допомогою лимонного соку, оцту, морської капусти та купи інших спецій.

Лимонний сік. Небагато лимонного соку в салат і ніхто не помітить, що страва не посолена. Також лимон чудово збагачує натуральний смак риби. Оцет. Пробуйте всі види та вибирайте найулюбленіший. Його можна додавати в супи, гарніри, до овочевих, м’ясних та рибних страв. Морська капуста. З неї легко зробити смачну приправу. Придбайте в аптеці суху ламінарію та подрібніть до стану порошку. Додайте до овочевих салатів або інших страв. Трави. Естрагон, коріандр (кінза), майоран, кмин, кумін (зіра) — всі ці трави мають насичений смак. Щось може бути гострим, щось пряним, а щось терпким. Часник. Часник має яскравий смак і сильний запах, так що з ним потрібно бути обережнішими, якщо не хочете відлякувати людей поблизу. Свіжий часник можна замінити на сушений, використовуйте часниковий порошок. Сушені овочі. Солонуватий смак мають помідори, корінь селери та болгарський перець. У висушеному вигляді вони мають більш насичений смак.

Раніше український кулінар Євген Клопотенко розповів, як обійтися без солі під час консервації овочів.