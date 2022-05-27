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Чим замінити звичайну сіль в їжі: альтернативи, які додадуть стравам новий смак

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Чим замінити сіль у стравах Новина оновлена 27 травня 2022, 10:10
Чим замінити сіль у стравах

Ці продукти є на кожній кухні

Через зупинку підприємства "Артемсіль" вже зараз багато українців зіткнулися з дефіцитом спеції, її подорожчанням чи повною відсутністю на магазинних полицях. Але як бути? Ми не уявляємо страв без солі: вони виходять прісними та несмачними. Чи є альтернативи?

Відмінними замінниками солі можуть стати продукти, що є на кожній кухні. Та й у магазинах їх зараз можна придбати без проблем. Як пише "Лайфхакер", замінити сіль у раціоні без втрати смакових якостей можна за допомогою лимонного соку, оцту, морської капусти та купи інших спецій.

  1. Лимонний сік. Небагато лимонного соку в салат і ніхто не помітить, що страва не посолена. Також лимон чудово збагачує натуральний смак риби.
  2. Оцет. Пробуйте всі види та вибирайте найулюбленіший. Його можна додавати в супи, гарніри, до овочевих, м’ясних та рибних страв.
  3. Морська капуста. З неї легко зробити смачну приправу. Придбайте в аптеці суху ламінарію та подрібніть до стану порошку. Додайте до овочевих салатів або інших страв.
  4. Трави. Естрагон, коріандр (кінза), майоран, кмин, кумін (зіра) — всі ці трави мають насичений смак. Щось може бути гострим, щось пряним, а щось терпким.
  5. Часник. Часник має яскравий смак і сильний запах, так що з ним потрібно бути обережнішими, якщо не хочете відлякувати людей поблизу. Свіжий часник можна замінити на сушений, використовуйте часниковий порошок.
  6. Сушені овочі. Солонуватий смак мають помідори, корінь селери та болгарський перець. У висушеному вигляді вони мають більш насичений смак.

Раніше український кулінар Євген Клопотенко розповів, як обійтися без солі під час консервації овочів.

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#Сіль #Спеції #Кулінарія