Вкуснее, чем у тещи: рецепт маринованной рыбы к любому гарниру (видео)
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По этому рецепту солить можно любую рыбу
Зачем постоянно заново готовить рыбные блюда, если можно один раз засолить рыбку, а после просто доставать целую неделю вкуснейшую закуску к любому гарниру!
В этом рецепте готовим щуку. Эта рыбка вкусна и в ней мало костей, потому есть ее одно удовольствие. Предлагаем замариновать щуку по рецепту украинской фудблогерши Виктории (vika_tasty) в Инстаграме.
Маринованная щука: рецепт
Ингредиенты:
- 2 щуки
- 1 л кипяченой охлажденной (приблизительно до 40 градусов) воды
- 4 ст. л. соли
- 500 г уксуса 9%
- лавровый лист
- перец горошком
- растительное масло
Приготовление:
- Рыбу нарежьте по хребту, голову и хвост отбрасывайте, хребет можно тоже, чтобы остались только 2 филе.
- Нарежьте филе на порционные кусочки. Сложите в глубокую миску. Залейте рассолом на 6 часов.
- Далее этот рассол слейте и сделайте другой: из 500 г уксуса 9% и 500 г воды. Заливайте щуку, чтобы этот рассол полностью покрыл ее. Оставьте мариноваться на 4 часа. После снова слейте всю жидкость.
- В щуку положите: лавровый лист, перец горошек, лук, растительное масло. Это все перемешайте.
- Положите рыбу в банку или лоток, залейте растительным маслом, чтобы едва покрыла щуку. Закройте крышкой и поставьте в холодильник на 12 часов.
Кстати, бывают моменты, когда под рукой не оказывается простой соли. Если вы "страдаете" от дефицита этой приправы, рекомендуем воспользоваться рецептом запеченной рыбы без соли.