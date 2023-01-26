Вкуснее, чем у тещи: рецепт маринованной рыбы к любому гарниру (видео)

По этому рецепту солить можно любую рыбу

Зачем постоянно заново готовить рыбные блюда, если можно один раз засолить рыбку, а после просто доставать целую неделю вкуснейшую закуску к любому гарниру!

В этом рецепте готовим щуку. Эта рыбка вкусна и в ней мало костей, потому есть ее одно удовольствие. Предлагаем замариновать щуку по рецепту украинской фудблогерши Виктории (vika_tasty) в Инстаграме.

Маринованная щука: рецепт

Ингредиенты:

2 щуки

1 л кипяченой охлажденной (приблизительно до 40 градусов) воды

4 ст. л. соли

500 г уксуса 9%

лавровый лист

перец горошком

растительное масло

Приготовление:

Рыбу нарежьте по хребту, голову и хвост отбрасывайте, хребет можно тоже, чтобы остались только 2 филе. Нарежьте филе на порционные кусочки. Сложите в глубокую миску. Залейте рассолом на 6 часов. Далее этот рассол слейте и сделайте другой: из 500 г уксуса 9% и 500 г воды. Заливайте щуку, чтобы этот рассол полностью покрыл ее. Оставьте мариноваться на 4 часа. После снова слейте всю жидкость. В щуку положите: лавровый лист, перец горошек, лук, растительное масло. Это все перемешайте. Положите рыбу в банку или лоток, залейте растительным маслом, чтобы едва покрыла щуку. Закройте крышкой и поставьте в холодильник на 12 часов.

Кстати, бывают моменты, когда под рукой не оказывается простой соли. Если вы "страдаете" от дефицита этой приправы, рекомендуем воспользоваться рецептом запеченной рыбы без соли.