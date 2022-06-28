Купувати не можна: ознаки несвіжої риби у несумлінних продавців

Щоб морепродукт приніс організму користь, потрібно вміти правильно його вибирати

Цей продукт — справжнє джерело білків, вітамінів і мікроелементів, проте не вся риба буває корисною. Несвіжа – це точно.

Щоб продати несвіжі морепродукти, деякі продавці як магазинів, так і рибних ринків вдаються до різних хитрощів, пише belnovosti.

Як продавці маскують несвіжість риби

Можуть підфарбовувати зябра, щоб вони набували яскраво-червоного відтінку. Для маскування тухлого запаху протирають рибу хлоркою, миють та покривають спеціями. Від цвілі позбавляються за допомогою нанесення олії, а для надання блиску натирають луску яєчним білком.

Як правильно вибрати свіжу рибу

Рибу варто уважно оглянути, приділяючи особливу увагу лусці. Вона повинна прилягати до тушки, бути гладкою і трохи блищати.

Подивитися в очі – у свіжої риби вони прозорі та трохи опуклі.

Подивитися на зябра — у свіжої особини вони закриті і яскраво-червоного кольору, без слизу та нальоту.

Натисніть на тушку пальцем. Якщо залишається вм’ятина, купувати цю рибу не варто.

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