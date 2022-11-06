Як запекти рибу у фользі правильно: поради від відомого шеф-кухаря і рецепт (відео)

Володимир Ярославський поділився найпростішим, досить дієтичним та смачним рецептом приготування

А ви знали, що риба входить в перелік продуктів харчування, які обов'язково повинні бути закуплені на майбутню зиму? Щоб домашнє меню холодної пори не набридло своєю одноманітністю, слід знати секрети приготування даного продукту, щоб рибка завжди виходила смачною, ароматною і соковитою.

Деякими із них поділився в Інстаграмі відомий український шеф-кухар, суддя кулінарного проєкту "МастерШеф" Володимир Ярославський. Також кулінар додав до свого посту найпростіший рецепт запеченої у фользі риби.

Секрети приготування риби

Якщо у вас дорада, лосось або судак, старайтесь не переготовлювати рибу, бо буде суха.

Можна брати і філе коропа, товстолоба і осетра, але в такому випадку краще додавати ще часнику і тут, навпаки, можна тримати довше — ці види риб краще "переготовлювати", особливо осетра.

Ви можете використовувати і інші овочі чи їх комбінації, але краще їх прогрівати — таким чином вони швидше випускають свій ароматний сік, в якому буде готуватись риба.

Томати або тонко нарізаємо, або навіть можна м’яти руками.

Можна використовувати і різні сухі трави чи сіль з травами.

В сучасних реаліях економії, можна спробувати готувати це у мультиварці без фольги.

Як приготувати запечену рибу у фользі

Інгредієнти на 1 людину:

1 філе риби (150 г)

Пів цибулини

Трохи цукіні (40 г)

Болгарський перець (35)

Томати (50 г)

Тим'ян, сіль (можна кріп)

Біле вино за бажанням 25 г

Оливкова або проста олія

Приготування:

Спочатку готовим рибу — потрібно чисте філе без кісточок. Далі нарізаємо овочі, окрім томатів, брусочком і легенько підсмажуємо їх на пательні. Це потрібно для того, щоб овочі швидше віддали свій сік рибі та стали більш ароматні. Овочі підсолюємо. На лист фольги додаємо трохи олії, пару гілочок петрушки, кладемо підсолене філе риби, на нього кладемо теплі підсмажені овочі, на самий верх поміщаємо просто порізані томати, ще трохи тім’яну і біле сухе вино. Воно надає особливих ароматів страві та соусу, а алкоголю вже не буде у готовій страві — він випарується. Закриваємо щільно фольгу, щоб не виходила волога, і ставимо у духовку на 20-22 хвилини при температурі 200 градусів.

Краще подавати прямо у фользі і з ложкою, бо риба буде у вас в ароматному овочевому бульйоні і дуже соковита!

Раніше "Телеграф" писав, як правильно вибрати свіжу рибу в магазині чи на ринку.