На вкус, как сардина в масле: рецепт тушенки из рыбы, в которой не чувствуется костей

Выходит очень вкусно даже без использования автоклава

Обязательное блюдо среди зимних заготовок. Тушенку можно приготовить из любого вида мяса или рыбы.

В данном рецепте мы используем рыбу, а именно толстолоб. Хотя можно приготовить и любой другой вид рыбы. Выходит очень вкусно, костей не чувствуется, а сама консерва прекрасно сохраняется, пишет simya.

Как приготовить тушенку из рыбы без автоклава

Ингредиенты на 2 банки по 0,5 л.

2 кг рыбы (выпотрошенной, промытой и высушенной полотенцем, нарезанной на куски)

4 ч. л. соли (хорошо вымешать)

лавровый лист

ароматный и черный перцы (горошек)

Приготовление:

На дно каждой полулитровой банки положить: 1 лавровый лист, 1 горошину душистого перца, 2 горошины черного перца. Плотно выложить в банки посоленную рыбу, залить 3-4 ст. л. масла в каждую банку, закрутить холодными металлическими крышками (крышки можно брать и завинчивающиеся, и закатывающиеся ключом – нет разницы). Поставить банки в кастрюлю (на дно постелить полотенце), залить водой по крышку и стерилизовать 7-9 часов, доливая горячую воду.

Также можно готовить в духовке: закрутить, поставить в холодную духовку, включить ее на 150 градусов, а когда закипит – снизить температуру до 110 градусов, готовить 4-5 часов.

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