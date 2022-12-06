Найпростіший рецепт маринованих печериць: можна їсти вже за шість годин (відео)

Салат з такими грибами вийде дивовижним

Багато наших улюблених продуктів можна не купувати в магазині, а приготувати самим. Навіть якщо йдеться про інгредієнти для святкового столу. Вдома легко приготувати хоч смачні шпроти, хоч дивовижні мариновані гриби.

Рецепт маринованих печериць, які підходять для тривалого зберігання, публікує кулінарний канал "Смаколик юа" у Youtube. Такі гриби можна вживати вже через шість годин після маринування. Якщо ж хочете скуштувати їх пізніше, то зберігайте у стерилізованих банках у холодильнику.

Список інгредієнтів:

1 кг грибів (шампіньйонів)

Вода

1 ч. л. лимонної кислоти

1 ч. л цукру

1 ст. л. солі

0,5 ч. л. зерен коріандру

2 шт. гвоздики

1 лавровий лист

3 шт. ароматного перцю

5 штук. чорного перцю

40 мл оцту

Спосіб приготування:

Відварити гриби в 1,5 л окропу, додавши туди лимонну кислоту. Варити під кришкою на середньому вогні протягом п’яти хвилин. Зняти з вогню і відкинути гриби на друшляк. Готуємо маринад. Додайте до 0,5 л води сіль, цукор, лавровий лист, зерна коріандру, перець різних видів, гвоздику. Коли маринад закипить, додати оцет і зняти з вогню. Закладаємо гриби у стерилізовані банки. Заливаємо гриби гарячим маринадом та закручуємо стерилізованими кришками.

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