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Так ви гриби ще не закривали: приголомшливий рецепт грибної ікри (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Аджика з грибів — смачна та ситна закрутка Новина оновлена 29 листопада 2022, 22:53
Аджика з грибів — смачна та ситна закрутка. Фото lifehacker.ru

Заготувати гриби таким способом дуже просто, смак вас приємно здивує

Традиційні мариновані гриби – найсмачніша закрутка, яку навіть можна подати на святковий стіл. Однак є цікавіший спосіб заготовити гриби на зиму. З них виходить чудова грибна ікра (аджика).

Рецептом ікри з грибів на зиму поділився кулінарний канал "Моє подвір’я" у Youtube. Закрутка виходить дуже смачною та ароматною. Опеньки в такому вигляді можна вживати разом із тостами або окремо.

Рецепт грибної ікри

Складові:

  • Гриби опеньки)
  • Цибуля
  • Олія
  • Сіль
  • Оцет
  • Мелений перець або паприка
  • Томатний соус
  • Часник

Спосіб приготування:

  1. Для приготування беремо 1 кг варених грибів.
  2. Нарізаємо 250 г цибулі, додаємо 200 мл олії і тушкуємо до готовності.
  3. Викладаємо перемелені гриби, додаємо 1 ч. л. солі, 0,5 ч. л. меленого перцю чи паприки, 125 г томатного соусу. Тушкуємо 30 хвилин.
  4. Додаємо 20-25 г натертого часнику, тушкуємо ще 8-10 хвилин.
  5. Додаємо 1 ч. л. оцту 9%.
  6. Накладаємо в сухі чисті банки та стерилізуємо. Банки менше стерилізуємо 1 годину, більше – 1 годину 20 хвилин. З такої кількості продуктів можна приготувати 2 півлітрові банки грибної ікри.

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Теги:
#Рецепт #Гриби #Консервація