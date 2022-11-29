Так ви гриби ще не закривали: приголомшливий рецепт грибної ікри (відео)
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Заготувати гриби таким способом дуже просто, смак вас приємно здивує
Традиційні мариновані гриби – найсмачніша закрутка, яку навіть можна подати на святковий стіл. Однак є цікавіший спосіб заготовити гриби на зиму. З них виходить чудова грибна ікра (аджика).
Рецептом ікри з грибів на зиму поділився кулінарний канал "Моє подвір’я" у Youtube. Закрутка виходить дуже смачною та ароматною. Опеньки в такому вигляді можна вживати разом із тостами або окремо.
Рецепт грибної ікри
Складові:
- Гриби опеньки)
- Цибуля
- Олія
- Сіль
- Оцет
- Мелений перець або паприка
- Томатний соус
- Часник
Спосіб приготування:
- Для приготування беремо 1 кг варених грибів.
- Нарізаємо 250 г цибулі, додаємо 200 мл олії і тушкуємо до готовності.
- Викладаємо перемелені гриби, додаємо 1 ч. л. солі, 0,5 ч. л. меленого перцю чи паприки, 125 г томатного соусу. Тушкуємо 30 хвилин.
- Додаємо 20-25 г натертого часнику, тушкуємо ще 8-10 хвилин.
- Додаємо 1 ч. л. оцту 9%.
- Накладаємо в сухі чисті банки та стерилізуємо. Банки менше стерилізуємо 1 годину, більше – 1 годину 20 хвилин. З такої кількості продуктів можна приготувати 2 півлітрові банки грибної ікри.
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