Так ви гриби ще не закривали: приголомшливий рецепт грибної ікри (відео)

Заготувати гриби таким способом дуже просто, смак вас приємно здивує

Традиційні мариновані гриби – найсмачніша закрутка, яку навіть можна подати на святковий стіл. Однак є цікавіший спосіб заготовити гриби на зиму. З них виходить чудова грибна ікра (аджика).

Рецептом ікри з грибів на зиму поділився кулінарний канал "Моє подвір’я" у Youtube. Закрутка виходить дуже смачною та ароматною. Опеньки в такому вигляді можна вживати разом із тостами або окремо.

Рецепт грибної ікри

Складові:

Гриби опеньки)

Цибуля

Олія

Сіль

Оцет

Мелений перець або паприка

Томатний соус

Часник

Спосіб приготування:

Для приготування беремо 1 кг варених грибів. Нарізаємо 250 г цибулі, додаємо 200 мл олії і тушкуємо до готовності. Викладаємо перемелені гриби, додаємо 1 ч. л. солі, 0,5 ч. л. меленого перцю чи паприки, 125 г томатного соусу. Тушкуємо 30 хвилин. Додаємо 20-25 г натертого часнику, тушкуємо ще 8-10 хвилин. Додаємо 1 ч. л. оцту 9%. Накладаємо в сухі чисті банки та стерилізуємо. Банки менше стерилізуємо 1 годину, більше – 1 годину 20 хвилин. З такої кількості продуктів можна приготувати 2 півлітрові банки грибної ікри.

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