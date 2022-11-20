Такий ніжний, як хмаринка: рецепт неймовірно смачного курячого паштету на зиму

Смачний, нежирний і добре намазується

Домашній паштет являє собою перетерте м'ясо, морепродукти, гриби чи овочі з додаванням прянощів, горішків, вершкового масла. Рецептом грибного паштету ми ділились раніше, тепер пропонуємо закрити на зиму заготівлю з курятини.

Від магазинного продукту цей паштет відрізняється ніжним смаком та насиченим ароматом. Рецептом страви поділилася українська фудблогерка Надія (cream_cherry_) в Інстаграмі.

Як приготувати курячий паштет

Інгредієнти:

1 кг курячого м'яса (в цьому рецепті бедро)

300 г свиної підчеревини (сало з прожилками м'яса)

300 г курячої печінки

300 г моркви

300 г ріпчастої цибулі

3 яйця

сіль, перець за смаком

Приготування:

Печінку потрібно почистити та запарити кип'ятком, через 2-3 хв відкинути на сито, промити і дати стекти зайвій рідині. Підчеревину ріжемо на невеликі шматки і трохи підсмажуємо в глибокій сковороді, потім додаємо туди порізану цибулю і через 10 хв моркву. Тушкуємо під кришкою все разом до готовності. Охолоджуємо. Перемелюємо на м'ясорубці через дрібне сито куряче м'ясо, печінку та сало з овочами. Додаємо яйця та спеції, добре перемішуємо. Розкладаємо масу у чисті сухі банки не до самого верху, закриваємо банки кришкою твіст. Ставимо баночки з паштетом у баняк для стерилізації з застеленим рушничком дном, повністю заливаємо банки теплою водою. Вода повинна десь на 2-3 см покривати банки. Стерилізуємо після закипання 4 години на маленькому вогні. При потребі доливаємо гарячу воду під час стерилізації, якщо вода випаровуватиметься і її рівень впаде. Після стерилізації вимикаємо вогонь і залишаємо банки охолоджуватись у воді. Потім виймаємо, акуратно витираємо та за годину-дві, як добре висохнуть, виносимо до прохолодного та темного підвалу на зберігання.

Раніше "Телеграф" розповідав, як закрити на зиму домашній кетчуп. У зимовий сезон цей густий, в міру гострий соус доповнить масу страв та здивує приємним смаком.