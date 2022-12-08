Смачніше за магазинну газованку: простий рецепт яблучно-лимонного напою на зиму (відео)

Додайте в компот лимон, він зробить смак менш пресолодким

До сезону холодів обов’язково потрібно запастись різними напоями. Той же домашній компот набагато смачніший за магазинну газованку та пакетованих соків. Так ви точно ручаєтеся за те, що всередині.

Рецепт яблучно-лимонного компоту на зиму публікує кулінарний ютуб-канал "Моє подвір’я". Напій виходить неймовірно ароматним та смачним. Лимон надає компоту приємну кислинку, через що він не виходить занадто солодким.

Складові:

Яблука

Лимон

Вода

Цукор

Спосіб приготування:

Для приготування беремо яблука, миємо та нарізаємо на четвертинки. Засипаємо в каструлю із гарячою водою. На 3 л банку компоту необхідно 3 л води та 850 г яблук. Варимо 5 хвилин. У банки насипаємо склянку цукру і кладемо від 1 до 3-4 кружечків лимона (за смаком). Для більш вираженого яблучного смаку лимон можна і не додавати. Яблучну макуху додавати не варто. Заливаємо киплячим компотом. Закочуємо кришками і розчиняємо цукор, трясучи банки. Для красивого кольору можна додавати інші ягоди та фрукти.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом приголомшливого гарбузово-яблучного нектару на зиму, для якого потрібні найдоступніші інгредієнти.