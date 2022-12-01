Смачніший за будь-який магазинний сік: рецепт приголомшливого гарбузово-яблучного нектару на зиму (відео)
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Поєднання гарбуза, яблук та цитрусових дає неймовірно насичений приємний смак
Різні напої – домашні компоти або консервовані соки – можна легко приготувати в домашніх умовах. Вони виходять кориснішими і смачнішими за магазинні аналоги. Один із варіантів незвичайного коктейлю – гарбузово-яблучний нектар.
Такий напій сподобається і дітям, і дорослим. Гарбуз, яблуко та цитрусові поєднуються в ньому ідеально, даючи неповторний смак. Готується навіть без соковижималки. Рецепт гарбузово-яблучного нектару з апельсинами опублікував Youtube-канал "Прості рецепти з Марією Щербатюк".
Складові:
- 2 кг очищеного гарбуза
- 2 кг очищених яблук
- 3 л води
- 600-700 г цукру
- Сік 2 лимонів
- Сік 3-4 апельсинів
Спосіб приготування:
- Помити яблука та гарбуз. Очистити від шкірки, у яблук видалити серединки, нарізати невеликими шматочками. Відправити в каструлю, залити водою, варити 30 хвилин з моменту закипання. У процесі варення знімати пінку.
- Помити апельсини та лимони, вичавити сік.
- Перебити зварені гарбуз та яблука до однорідної консистенції за допомогою блендера. Також можна охолодити й перетерти через сито.
- Вливаємо апельсиновий і лимонний сік, додаємо цукор.
- Прокип’ятити нектар 10 хвилин. Не забуваймо знімати пінку.
- Залити гарячий нектар у простерилізовані банки та закрутити кришками. Накрити ковдрою, залишити до повного остигання.
- Зберігати у прохолодному місці.
Раніше "Телеграф" писав, що з гарбуза виходить чудова ікра на зиму. А також ми ділилися рецептом ароматного гарбузового джему.