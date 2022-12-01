Смачніший за будь-який магазинний сік: рецепт приголомшливого гарбузово-яблучного нектару на зиму (відео)

Поєднання гарбуза, яблук та цитрусових дає неймовірно насичений приємний смак

Різні напої – домашні компоти або консервовані соки – можна легко приготувати в домашніх умовах. Вони виходять кориснішими і смачнішими за магазинні аналоги. Один із варіантів незвичайного коктейлю – гарбузово-яблучний нектар.

Такий напій сподобається і дітям, і дорослим. Гарбуз, яблуко та цитрусові поєднуються в ньому ідеально, даючи неповторний смак. Готується навіть без соковижималки. Рецепт гарбузово-яблучного нектару з апельсинами опублікував Youtube-канал "Прості рецепти з Марією Щербатюк".

Складові:

2 кг очищеного гарбуза

2 кг очищених яблук

3 л води

600-700 г цукру

Сік 2 лимонів

Сік 3-4 апельсинів

Спосіб приготування:

Помити яблука та гарбуз. Очистити від шкірки, у яблук видалити серединки, нарізати невеликими шматочками. Відправити в каструлю, залити водою, варити 30 хвилин з моменту закипання. У процесі варення знімати пінку. Помити апельсини та лимони, вичавити сік. Перебити зварені гарбуз та яблука до однорідної консистенції за допомогою блендера. Також можна охолодити й перетерти через сито. Вливаємо апельсиновий і лимонний сік, додаємо цукор. Прокип’ятити нектар 10 хвилин. Не забуваймо знімати пінку. Залити гарячий нектар у простерилізовані банки та закрутити кришками. Накрити ковдрою, залишити до повного остигання. Зберігати у прохолодному місці.

Раніше "Телеграф" писав, що з гарбуза виходить чудова ікра на зиму. А також ми ділилися рецептом ароматного гарбузового джему.