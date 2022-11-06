Так ви гарбуз ще не закривали: дуже простий рецепт гарбузової ікри на зиму (відео)

Від цієї ікри всі будуть у захваті

Король осені гарбуз може використовуватися не лише у сезон, а й добре зберігається до періоду холодів. З нього можна зробити смачний гарбузовий джем, а також заготовити альтернативу кабачковій або баклажанній ікрі.

Рецептом смачної гарбузової ікри на зиму поділився кулінарний канал шеф-кухаря Сергія Поканевича в Youtube. Така закрутка робиться неймовірно просто, та й продукти знадобляться найдоступніші. Частину ікри можна закрити, а частину – з’їсти одразу.

Рецепт ікри з гарбуза

Складові:

Гарбуз — 1 кг

Цибуля червона — 1 шт.

Морква — 1/2 шт. (70 г)

Часник — 2 зубчики

Помідори – 2 шт.

Цукор — 1 ст. л.

Сіль — 1 ч. л.

Гострий соус – 1 ст. л.

Олія — 50 мл

Спосіб приготування:

Нарізати соломкою червону цибулю. Відправляємо цибулю в каструлю, смажимо на олії, постійно помішуючи. Нарізати моркву слайсами, крупно подрібнити часник. Додати часник та моркву до цибулі. Видалити серцевину у гарбуза, очищаємо. Одну частину гарбуза нарізаємо хаотично. Тушимо на повільному вогні, поки гарбуз не віддасть сік (це зробить ікру насиченою й смачною). Періодично помішуємо. Очистити помідори, зняти шкірку. Нарізати слайсами і додати до гарбуза, додати цукор та сіль, будь-який гострий соус. Перемішати. Томити на повільному вогні під кришкою, поки консистенція не стане густішою. Довести масу до однорідності за допомогою картоплем’ялки. Закласти гарбуз у простерилізовані банки і закрити стерилізованими кришками. Остудити до охолодження.

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