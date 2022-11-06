Так вы тыкву еще не закрывали: очень простой рецепт тыквенной икры на зиму (видео)

От этой икры все будут в восторге

Королева осени тыква может употребляться не только в сезон, а и отлично хранится до периода холодов. Из нее можно сделать вкуснейший тыквенный джем, а также заготовить альтернативу кабачковой или баклажанной икре.

Рецептом вкусной тыквенной икры на зиму поделился кулинарный канал шеф-повара Сергея Поканевича в Youtube. Такая закрутка делается невероятно просто, да и продукты понадобятся самые доступные. Часть икры можно закрыть, а часть – съесть сразу.

Рецепт икры из тыквы

Ингредиенты:

Тыква — 1 кг

Лук красный — 1 шт.

Морковь — 1/2 шт. (70 г)

Чеснок — 2 зубчика

Помидоры — 2 шт.

Сахар — 1 ст. л.

Соль — 1 ч. л.

Острый соус — 1 ст. л.

Растительное масло — 50 мл

Способ приготовления:

Нарезать соломкой красный лук. Отправляем лук в кастрюлю, жарим на растительном масле, постоянно помешивая. Нарезать морковь слайсами, крупно измельчить чеснок. Добавить чеснок и морковь к луку. Удалить сердцевину у тыкву, очищаем. Одну часть тыквы нарезаем хаотично. Тушим на медленном огне, пока тыква не отдаст сок (это сделает икру насыщенной и вкусной). Периодически помешиваем. Очистить помидоры, снять кожицу. Нарезать слайсами и добавить к тыкве, добавить сахар и соль, любой острый соус. Перемешать. Томить на медленном огне под крышкой, пока консистенция не станет гуще. Довести массу до однородности с помощью картофелемялки. Заложить тыкву в простерилизованные банки и закрыть стерилизованными крышками. Остудить до полного охлаждения.

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