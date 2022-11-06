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Так вы тыкву еще не закрывали: очень простой рецепт тыквенной икры на зиму (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Тыквенная икра на зиму
Тыквенная икра на зиму. Фото скриншот Youtube

От этой икры все будут в восторге

Королева осени тыква может употребляться не только в сезон, а и отлично хранится до периода холодов. Из нее можно сделать вкуснейший тыквенный джем, а также заготовить альтернативу кабачковой или баклажанной икре.

Рецептом вкусной тыквенной икры на зиму поделился кулинарный канал шеф-повара Сергея Поканевича в Youtube. Такая закрутка делается невероятно просто, да и продукты понадобятся самые доступные. Часть икры можно закрыть, а часть – съесть сразу.

Рецепт икры из тыквы

Ингредиенты:

  • Тыква — 1 кг
  • Лук красный — 1 шт.
  • Морковь — 1/2 шт. (70 г)
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Помидоры — 2 шт.
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Острый соус — 1 ст. л.
  • Растительное масло — 50 мл

Способ приготовления:

  1. Нарезать соломкой красный лук. Отправляем лук в кастрюлю, жарим на растительном масле, постоянно помешивая.
  2. Нарезать морковь слайсами, крупно измельчить чеснок. Добавить чеснок и морковь к луку.
  3. Удалить сердцевину у тыкву, очищаем. Одну часть тыквы нарезаем хаотично. Тушим на медленном огне, пока тыква не отдаст сок (это сделает икру насыщенной и вкусной). Периодически помешиваем.
  4. Очистить помидоры, снять кожицу. Нарезать слайсами и добавить к тыкве, добавить сахар и соль, любой острый соус. Перемешать. Томить на медленном огне под крышкой, пока консистенция не станет гуще.
  5. Довести массу до однородности с помощью картофелемялки.
  6. Заложить тыкву в простерилизованные банки и закрыть стерилизованными крышками. Остудить до полного охлаждения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как заготовить борщевую заправку, чтобы сохранился цвет свеклы. А также мы делились рецептом ароматного и сочного овощного салата на зиму.

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#Рецепт #Икра #Тыква #Консервация