Как заготовить заправку на борщ, чтобы сохранился цвет свеклы: рецепт вкусной закрутки на зиму (видео)

Готовится заготовка очень легко, борщ с ней получается невероятно сытным

Борщ – одно из главных блюд украинской кухни. На его приготовление уходит немало времени, так что заготовка-заправка отлично выручит. Есть разные способы закрыть свеклу на зиму, используется этот полезный овощ и для борщевой закрутки.

Рецептом заправки для борща из свеклы поделился кулинарный блог "Моє подвір'я" в Youtube. Этот способ очень прост и не требует много времени. Заправку можно употреблять отдельно или же добавлять как начинку в борщ.

Рецепт заправки для борща на зиму

Ингредиенты:

Свекла

Соль

Сахар

Вода

Уксус

Лук

Перец

Растительное масло

Способ приготовления:

Промываем 4 кг свеклы, не срезая кожуру. Отвариваем. Для сохранения цвета добавляем 9-процентный уксус в расчете 1 ст. ложка на 1 кг свеклы. Вареную свеклу очищаем, промываем под проточной водой, даем стечь лишней жидкости. Натираем на грубой терке. Моем и чистим 1 кг лука и 1 кг перца, нарезаем тоненькими полукольцами. Перец и лук тушим в 0,5 л растительного масла 20 минут, добавив 2 ст. ложки соли (50 г) и 150 г сахара. Добавляем свеклу, вливаем около 150 мл 9-процентного уксуса. Провариваем 10 минут, пробуем, при необходимости, подсаливаем. Накладываем в чистые пол-литровые банки, стерилизуем 20 минут.

Ранее "Телеграф" делился рецептом готового обеда из банки – овощного плова на зиму. А еще мы писали, как приготовить борщ по-слобожански с наваристым бульоном и фрикадельками.