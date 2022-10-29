Укр

Покорит наваристым бульоном и фрикадельками: рецепт борща по-слобожански

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Как сделать борщ по-слобожански - простой рецепт Новость обновлена 29 октября 2022, 18:31
Как сделать борщ по-слобожански - простой рецепт. Фото takprosto

Слобожанский борщ таит в себе несколько секретов приготовления

Красный борщ — одна из основ традиционной украинской кухни. Помимо классического его рецепта, в каждом регионе Украины есть свой фирменный рецепт борща. К примеру, кто-то добавляет в борщ вишню или же фрикадельки.

В єтом материале предлагаем приготовить борщ по-слобожански. Он таит в себе несколько секретов приготовления — это наваристый бульон, фасоль и фрикадельки, пишет vazhnoznat.

Как сделать борщ с фрикадельками

Ингредиенты:

  • 400 г говядины
  • 2 шт. репчатого лука
  • 300 г капусты
  • 1 свекла
  • 5 шт. картофеля
  • фасоль
  • 2 моркови
  • 2–3 ст. л. томатной пасты
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 ч. л. уксуса
  • сахар, соль, перец по вкусу

Для фрикаделек:

  • 300 г говяжьего фарша
  • 1 яйцо
  • 1 ст. л. сметаны
  • соль и перец

Приготовление:

  1. Говядину промываем и отправляем вариться на слабом огне. После закипания воды продолжаем варить мясо около 5 минут. Первый бульон сливаем, а в кастрюлю заливаем чистую воду. Варим примерно 2 часа.
  2. Готовим зажарку. Лук, морковь и свеклу нарезаем соломкой. Лук отправляем на сковороду с растительным маслом. Пассеруем его несколько минут, а потом добавляем морковь. Затем несколько ложек томатной пасты и снимаем с огня.
  3. На отдельной сковороде обжариваем нарезанную свеклу. Добавляем немного бульона и чайную ложку уксуса. Для баланса вкуса всыпаем щепотку сахара. Тушим до размягчения. Потом смешиваем свеклу с морковкой и луком.
  4. В говяжий бульон отправляем необходимые компоненты: нарубленную мелко капусту и нарезанную кубиком картошку. Варим 10 минут. Потом добавляем зажарку, нарезанный чеснок и специи. После этого фасоль — ее придется заранее отварить, размочить или добавить просто консервированную. Варим еще 10 минут.
  5. Формируем фрикадельки, смешав говяжий фарш с яйцом, сметаной и специями. Отвариваем их 15 минут. Потом добавляем в борщ.

Ну и какой же борщ без сала? Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить маринованное сало, которое станет отличным дополнением к украинскому супу.

Теги:
#Рецепты #Супы #Борщ