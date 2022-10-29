Покорит наваристым бульоном и фрикадельками: рецепт борща по-слобожански
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Слобожанский борщ таит в себе несколько секретов приготовления
Красный борщ — одна из основ традиционной украинской кухни. Помимо классического его рецепта, в каждом регионе Украины есть свой фирменный рецепт борща. К примеру, кто-то добавляет в борщ вишню или же фрикадельки.
В єтом материале предлагаем приготовить борщ по-слобожански. Он таит в себе несколько секретов приготовления — это наваристый бульон, фасоль и фрикадельки, пишет vazhnoznat.
Как сделать борщ с фрикадельками
Ингредиенты:
- 400 г говядины
- 2 шт. репчатого лука
- 300 г капусты
- 1 свекла
- 5 шт. картофеля
- фасоль
- 2 моркови
- 2–3 ст. л. томатной пасты
- 2 зубчика чеснока
- 1 ч. л. уксуса
- сахар, соль, перец по вкусу
Для фрикаделек:
- 300 г говяжьего фарша
- 1 яйцо
- 1 ст. л. сметаны
- соль и перец
Приготовление:
- Говядину промываем и отправляем вариться на слабом огне. После закипания воды продолжаем варить мясо около 5 минут. Первый бульон сливаем, а в кастрюлю заливаем чистую воду. Варим примерно 2 часа.
- Готовим зажарку. Лук, морковь и свеклу нарезаем соломкой. Лук отправляем на сковороду с растительным маслом. Пассеруем его несколько минут, а потом добавляем морковь. Затем несколько ложек томатной пасты и снимаем с огня.
- На отдельной сковороде обжариваем нарезанную свеклу. Добавляем немного бульона и чайную ложку уксуса. Для баланса вкуса всыпаем щепотку сахара. Тушим до размягчения. Потом смешиваем свеклу с морковкой и луком.
- В говяжий бульон отправляем необходимые компоненты: нарубленную мелко капусту и нарезанную кубиком картошку. Варим 10 минут. Потом добавляем зажарку, нарезанный чеснок и специи. После этого фасоль — ее придется заранее отварить, размочить или добавить просто консервированную. Варим еще 10 минут.
- Формируем фрикадельки, смешав говяжий фарш с яйцом, сметаной и специями. Отвариваем их 15 минут. Потом добавляем в борщ.
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