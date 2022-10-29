Покорит наваристым бульоном и фрикадельками: рецепт борща по-слобожански

Слобожанский борщ таит в себе несколько секретов приготовления

Красный борщ — одна из основ традиционной украинской кухни. Помимо классического его рецепта, в каждом регионе Украины есть свой фирменный рецепт борща. К примеру, кто-то добавляет в борщ вишню или же фрикадельки.

В єтом материале предлагаем приготовить борщ по-слобожански. Он таит в себе несколько секретов приготовления — это наваристый бульон, фасоль и фрикадельки, пишет vazhnoznat.

Как сделать борщ с фрикадельками

Ингредиенты:

400 г говядины

2 шт. репчатого лука

300 г капусты

1 свекла

5 шт. картофеля

фасоль

2 моркови

2–3 ст. л. томатной пасты

2 зубчика чеснока

1 ч. л. уксуса

сахар, соль, перец по вкусу

Для фрикаделек:

300 г говяжьего фарша

1 яйцо

1 ст. л. сметаны

соль и перец

Приготовление:

Говядину промываем и отправляем вариться на слабом огне. После закипания воды продолжаем варить мясо около 5 минут. Первый бульон сливаем, а в кастрюлю заливаем чистую воду. Варим примерно 2 часа. Готовим зажарку. Лук, морковь и свеклу нарезаем соломкой. Лук отправляем на сковороду с растительным маслом. Пассеруем его несколько минут, а потом добавляем морковь. Затем несколько ложек томатной пасты и снимаем с огня. На отдельной сковороде обжариваем нарезанную свеклу. Добавляем немного бульона и чайную ложку уксуса. Для баланса вкуса всыпаем щепотку сахара. Тушим до размягчения. Потом смешиваем свеклу с морковкой и луком. В говяжий бульон отправляем необходимые компоненты: нарубленную мелко капусту и нарезанную кубиком картошку. Варим 10 минут. Потом добавляем зажарку, нарезанный чеснок и специи. После этого фасоль — ее придется заранее отварить, размочить или добавить просто консервированную. Варим еще 10 минут. Формируем фрикадельки, смешав говяжий фарш с яйцом, сметаной и специями. Отвариваем их 15 минут. Потом добавляем в борщ.

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