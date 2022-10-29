Підкорить наваристим бульйоном і фрикадельками: рецепт борщу по-слобожанськи
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Слобожанський борщ приховує у собі кілька секретів приготування
Червоний борщ — одна з основ традиційної української кухні. Окрім класичного його рецепта, у кожному регіоні України є свій фірмовий рецепт борщу. Наприклад, хтось додає до борщу вишню або ж фрикадельки.
У цьому матеріалі пропонуємо приготувати борщ по-слобожанськи. Він приховує у собі кілька секретів приготування — це наваристий бульйон, квасоля та фрикадельки, пише vazhnoznat.
Як зробити борщ із фрикадельками
Інгредієнти:
- 400 г яловичини
- 2 шт. цибулі
- 300 г капусти
- 1 буряк
- 5 шт. картоплі
- квасоля
- 2 моркви
- 2-3 ст. л. томатної пасти
- 2 зубчики часнику
- 1 ч. л. оцту
- цукор, сіль, перець за смаком
Для фрикадельок:
- 300 г яловичого фаршу
- 1 яйце
- 1 ст. л. сметани
- сіль і перець
Приготування:
- Яловичину промиваємо та відправляємо варитися на слабкому вогні. Після закипання води продовжуємо варити м’ясо близько 5 хвилин. Перший бульйон зливаємо, а в каструлю заливаємо чисту воду. Варимо приблизно 2 години.
- Готуємо засмажку. Цибулю, моркву та буряк нарізаємо соломкою. Цибулю відправляємо на сковороду з олією. Пасеруємо її кілька хвилин, а потім додаємо моркву. Потім кілька ложок томатної пасти та знімаємо з вогню.
- На окремій сковороді обсмажуємо нарізані буряки. Додаємо трохи бульйону та чайну ложку оцту. Для балансу смаку всипаємо щіпку цукру. Тушимо до розм’якшення. Потім змішуємо буряк з морквою та цибулею.
- У яловичий бульйон відправляємо необхідні компоненти: дрібно нарубану капусту і нарізану кубиком картоплю. Варимо 10 хвилин. Потім додаємо засмажку, нарізаний часник та спеції. Після цього квасолю — її доведеться заздалегідь відварити, розмочити або додати просто консервовану. Варимо ще 10 хвилин.
- Формуємо фрикадельки, змішавши яловичий фарш із яйцем, сметаною та спеціями. Відварюємо їх 15 хвилин. Потім додаємо до борщу.
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