Підкорить наваристим бульйоном і фрикадельками: рецепт борщу по-слобожанськи

Слобожанський борщ приховує у собі кілька секретів приготування

Червоний борщ — одна з основ традиційної української кухні. Окрім класичного його рецепта, у кожному регіоні України є свій фірмовий рецепт борщу. Наприклад, хтось додає до борщу вишню або ж фрикадельки.

У цьому матеріалі пропонуємо приготувати борщ по-слобожанськи. Він приховує у собі кілька секретів приготування — це наваристий бульйон, квасоля та фрикадельки, пише vazhnoznat.

Як зробити борщ із фрикадельками

Інгредієнти:

400 г яловичини

2 шт. цибулі

300 г капусти

1 буряк

5 шт. картоплі

квасоля

2 моркви

2-3 ст. л. томатної пасти

2 зубчики часнику

1 ч. л. оцту

цукор, сіль, перець за смаком

Для фрикадельок:

300 г яловичого фаршу

1 яйце

1 ст. л. сметани

сіль і перець

Приготування:

Яловичину промиваємо та відправляємо варитися на слабкому вогні. Після закипання води продовжуємо варити м’ясо близько 5 хвилин. Перший бульйон зливаємо, а в каструлю заливаємо чисту воду. Варимо приблизно 2 години. Готуємо засмажку. Цибулю, моркву та буряк нарізаємо соломкою. Цибулю відправляємо на сковороду з олією. Пасеруємо її кілька хвилин, а потім додаємо моркву. Потім кілька ложок томатної пасти та знімаємо з вогню. На окремій сковороді обсмажуємо нарізані буряки. Додаємо трохи бульйону та чайну ложку оцту. Для балансу смаку всипаємо щіпку цукру. Тушимо до розм’якшення. Потім змішуємо буряк з морквою та цибулею. У яловичий бульйон відправляємо необхідні компоненти: дрібно нарубану капусту і нарізану кубиком картоплю. Варимо 10 хвилин. Потім додаємо засмажку, нарізаний часник та спеції. Після цього квасолю — її доведеться заздалегідь відварити, розмочити або додати просто консервовану. Варимо ще 10 хвилин. Формуємо фрикадельки, змішавши яловичий фарш із яйцем, сметаною та спеціями. Відварюємо їх 15 хвилин. Потім додаємо до борщу.

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