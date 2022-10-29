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Начинка не витікає, а тісто не розварюється: секретний рецепт вареників з картоплею

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Вареники з сирою картоплею — рецепт Новина оновлена 29 жовтня 2022, 01:08
Вареники з сирою картоплею — рецепт. Фото sovkusom.ru

Цей рецепт урізноманітнить ваше повсякденне меню

Багато рецептів говорять, що картоплю для вареників потрібно попередньо відварити, проте в цьому рецепті все робиться зовсім інакше.

Пропонуємо приготувати страву із сирою начинкою. У цьому випадку картопля звариться разом із тістом, а смак буде просто чудовим, пише vazhnoznat.

Як приготувати вареники з сирою картоплею

Інгредієнти для тіста:

  • 550 г борошна
  • 2 ст. л. олії
  • 1 яйце
  • 230-250 мл води
  • 1 ч. л. солі

Для начинки:

  • 600 г картоплі
  • 0,5 ч. л. солі

Приготування:

  1. Замішуємо тісто. У миску вбиваємо одне куряче яйце, додаємо щіпку солі, олію і наливаємо воду кімнатної температури. Розмішуємо.
  2. Поступово всипаємо просіяне борошно і замішуємо тісто (має вийти тугим, але податливим). Тісто прибираємо в пакет на 15 хвилин.
  3. Очищену картоплю натираємо на великій тертці. Додаємо щіпку солі та перемішуємо. Даємо постояти 5 хвилин, щоб картопля почала виділяти вологу. Після цього добре віджимаємо картоплю та зливаємо зайву рідину.
  4. Дістаємо тісто з пакета та розділяємо на 4 частини. Посипаємо стіл борошном і розкочуємо тонкий пласт. Беремо склянку і вирізаємо коржики для вареників.
  5. Всередину кожної заготівлі викладаємо начинку із сирої картоплі. Защипуємо краї та формуємо ажурний шов. Вареники можна заморозити або одразу ж зварити.

Раніше рецептом лінивих вареників поділилася українська фудблогерка. Виходять лінивці дуже ніжними та смачними як у дитинстві.

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#Вареники #Рецепти