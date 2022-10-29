Начинка не витікає, а тісто не розварюється: секретний рецепт вареників з картоплею

Цей рецепт урізноманітнить ваше повсякденне меню

Багато рецептів говорять, що картоплю для вареників потрібно попередньо відварити, проте в цьому рецепті все робиться зовсім інакше.

Пропонуємо приготувати страву із сирою начинкою. У цьому випадку картопля звариться разом із тістом, а смак буде просто чудовим, пише vazhnoznat.

Як приготувати вареники з сирою картоплею

Інгредієнти для тіста:

550 г борошна

2 ст. л. олії

1 яйце

230-250 мл води

1 ч. л. солі

Для начинки:

600 г картоплі

0,5 ч. л. солі

Приготування:

Замішуємо тісто. У миску вбиваємо одне куряче яйце, додаємо щіпку солі, олію і наливаємо воду кімнатної температури. Розмішуємо. Поступово всипаємо просіяне борошно і замішуємо тісто (має вийти тугим, але податливим). Тісто прибираємо в пакет на 15 хвилин. Очищену картоплю натираємо на великій тертці. Додаємо щіпку солі та перемішуємо. Даємо постояти 5 хвилин, щоб картопля почала виділяти вологу. Після цього добре віджимаємо картоплю та зливаємо зайву рідину. Дістаємо тісто з пакета та розділяємо на 4 частини. Посипаємо стіл борошном і розкочуємо тонкий пласт. Беремо склянку і вирізаємо коржики для вареників. Всередину кожної заготівлі викладаємо начинку із сирої картоплі. Защипуємо краї та формуємо ажурний шов. Вареники можна заморозити або одразу ж зварити.

Раніше рецептом лінивих вареників поділилася українська фудблогерка. Виходять лінивці дуже ніжними та смачними як у дитинстві.