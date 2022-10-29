Начинка не витікає, а тісто не розварюється: секретний рецепт вареників з картоплею
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Цей рецепт урізноманітнить ваше повсякденне меню
Багато рецептів говорять, що картоплю для вареників потрібно попередньо відварити, проте в цьому рецепті все робиться зовсім інакше.
Пропонуємо приготувати страву із сирою начинкою. У цьому випадку картопля звариться разом із тістом, а смак буде просто чудовим, пише vazhnoznat.
Як приготувати вареники з сирою картоплею
Інгредієнти для тіста:
- 550 г борошна
- 2 ст. л. олії
- 1 яйце
- 230-250 мл води
- 1 ч. л. солі
Для начинки:
- 600 г картоплі
- 0,5 ч. л. солі
Приготування:
- Замішуємо тісто. У миску вбиваємо одне куряче яйце, додаємо щіпку солі, олію і наливаємо воду кімнатної температури. Розмішуємо.
- Поступово всипаємо просіяне борошно і замішуємо тісто (має вийти тугим, але податливим). Тісто прибираємо в пакет на 15 хвилин.
- Очищену картоплю натираємо на великій тертці. Додаємо щіпку солі та перемішуємо. Даємо постояти 5 хвилин, щоб картопля почала виділяти вологу. Після цього добре віджимаємо картоплю та зливаємо зайву рідину.
- Дістаємо тісто з пакета та розділяємо на 4 частини. Посипаємо стіл борошном і розкочуємо тонкий пласт. Беремо склянку і вирізаємо коржики для вареників.
- Всередину кожної заготівлі викладаємо начинку із сирої картоплі. Защипуємо краї та формуємо ажурний шов. Вареники можна заморозити або одразу ж зварити.
Раніше рецептом лінивих вареників поділилася українська фудблогерка. Виходять лінивці дуже ніжними та смачними як у дитинстві.