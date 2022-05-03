Чудовий додаток до борщу: рецепт рулету із маринованого сала (відео)

Нереально смачний рулет, який готується дуже просто

Смачний, наваристий борщ – одна з основних страв традиційної української кухні. До цієї національного блюда можна приготувати не менш смачне доповнення — особливий рулет із маринованого сала зі спеціями.

Рецептом рулету поділився український шеф-кухар Анатолій Добровольський.

Складові

Сало — 1 кг

Сіль, перець за смаком

Гірчиця гостра – 3 ст. ложки

Хрін червоний – 3 ст. ложки

Зелень рубана — 1 ст. ложка

Перець мелений на панірування.

Приготування

Мариноване сало нарізати скибочками та розкласти на харчовій плівці трохи внапуск. Приготувати намазку: змішати гірчицю, хрін та зелень, посолити та поперчити. Змастити сало, згорнути рулетом. Посипати перцем. Дати постояти у холодильнику.

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