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Чудовий додаток до борщу: рецепт рулету із маринованого сала (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Рулет із маринованого сала Новина оновлена 03 травня 2022, 17:06
Рулет із маринованого сала

Нереально смачний рулет, який готується дуже просто

Смачний, наваристий борщ – одна з основних страв традиційної української кухні. До цієї національного блюда можна приготувати не менш смачне доповнення — особливий рулет із маринованого сала зі спеціями.

Рецептом рулету поділився український шеф-кухар Анатолій Добровольський.

Складові

  • Сало — 1 кг
  • Сіль, перець за смаком
  • Гірчиця гостра – 3 ст. ложки
  • Хрін червоний – 3 ст. ложки
  • Зелень рубана — 1 ст. ложка
  • Перець мелений на панірування.

Приготування

  1. Мариноване сало нарізати скибочками та розкласти на харчовій плівці трохи внапуск.
  2. Приготувати намазку: змішати гірчицю, хрін та зелень, посолити та поперчити.
  3. Змастити сало, згорнути рулетом. Посипати перцем.
  4. Дати постояти у холодильнику.

Раніше "Телеграф" розповідав, як засолити сало за лічені хвилини.

Теги:
#Рецепти #Борщ #Сало
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