Чудовий додаток до борщу: рецепт рулету із маринованого сала (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 13
Нереально смачний рулет, який готується дуже просто
Смачний, наваристий борщ – одна з основних страв традиційної української кухні. До цієї національного блюда можна приготувати не менш смачне доповнення — особливий рулет із маринованого сала зі спеціями.
Рецептом рулету поділився український шеф-кухар Анатолій Добровольський.
Складові
- Сало — 1 кг
- Сіль, перець за смаком
- Гірчиця гостра – 3 ст. ложки
- Хрін червоний – 3 ст. ложки
- Зелень рубана — 1 ст. ложка
- Перець мелений на панірування.
Приготування
- Мариноване сало нарізати скибочками та розкласти на харчовій плівці трохи внапуск.
- Приготувати намазку: змішати гірчицю, хрін та зелень, посолити та поперчити.
- Змастити сало, згорнути рулетом. Посипати перцем.
- Дати постояти у холодильнику.
Раніше "Телеграф" розповідав, як засолити сало за лічені хвилини.
- Дата публікації
-
- Категорія
-