Українська класика: як зробити ароматну намазку із сала та зелені

Така закуска довго зберігається і залишається свіжою

Закуска на основі сала – це традиційна страва української кухні. Вона стане для вас чудовим перекушуванням, якщо просто сало, засолене за класичним рецептом, вже набридло.

Рецепт ароматної часникової намазки опублікував сайт cookpad.com.

Бутербродна намазка із сала, часнику із зеленню кропу, петрушки: рецепт

Складові:

300 грн. сало свіже

0,5 шт. голівка часнику

за смаком сіль, перець, коріандр, зелень

Спосіб приготування:

Зніміть зі шматка сала шкірку. Наріжте середніми брусками. Пропустіть підготовлене сало через м’ясорубку. Повинна вийти м’яка однорідна паста. Додати пропущений через прес часник. Перемішайте і спробуйте, чи достатньо часнику на ваш смак. Посоліть, поперчіть і киньте дрібку меленого коріандру. Дрібно наріжте кріп та зелену цибулю. Все добре перемішайте. Накрийте контейнер кришкою і поставте на 3 години в холодильник, щоб паста стала більш еластичною та просоченою.

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