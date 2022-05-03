Укр

Чудесное дополнение к борщу: рецепт рулета из маринованного сала (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
13
Рулет из маринованного сала - рецепт Новость обновлена 03 мая 2022, 17:06
Рулет из маринованного сала - рецепт

Нереально вкусный рулет, который готовится очень просто

Вкусный, наваристый борщ — одно из основных блюд традиционной украинской кухни. К этому национальному блюду можно приготовить не менее вкусное дополнение — особый рулет из маринованного сала со специями.

Рецептом рулета поделился украинский шеф-повар Анатолий Добровольский.

Ингредиенты

  • Сало — 1 кг
  • Соль, перец по вкусу
  • Горчица острая — 3 ст. ложки
  • Хрен красный — 3 ст. ложки
  • Зелень рубленая — 1 ст. ложка
  • Перец молотый на панировку.

Приготовление

  1. Маринованное сало нарезать ломтиками и разложить их на пищевой пленке немного внахлест.
  2. Приготовить намазку: смешать горчицу, хрен и зелень, посолить и поперчить.
  3. Смазать сало, свернуть рулетом. Посыпать перцем.
  4. Дать постоять в холодильнике.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как засолить сало в считанные минуты.

Теги:
#Рецепты #Борщ #Сало
Верховная Рада поддержала обращение к Конгрессу США
Украина
россию могут признать спонсором терроризма: что это значит и для чего нужно
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Верховная Рада поддержала обращение к Конгрессу США
россию могут признать спонсором терроризма: что это значит и для чего нужно
Дата публикации
Категория
РФ пытается дестабилизировать ситуацию в Приднестровье и настроить людей на войну с Украиной
На границе в направлении Приднестровья появились бетонные блоки: что происходит
Дата публикации
Категория
Многострадальный Мариуполь
Оккупанты пошли на штурм "Азовстали" - журналист об атаке в Мариуполе
Дата публикации
Категория
Борис Джонсон
Джонсон обратился к Раде, за ним впервые с начала вторжения перед парламентом выступил Зеленский
Дата публикации
Категория
Украинские города продолжают страдать от атак вражеской армии
Война — день 69: россияне давят на Востоке, а в Украину уже едет тяжелая артиллерия из США