Чудесное дополнение к борщу: рецепт рулета из маринованного сала (видео)
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Нереально вкусный рулет, который готовится очень просто
Вкусный, наваристый борщ — одно из основных блюд традиционной украинской кухни. К этому национальному блюду можно приготовить не менее вкусное дополнение — особый рулет из маринованного сала со специями.
Рецептом рулета поделился украинский шеф-повар Анатолий Добровольский.
Ингредиенты
- Сало — 1 кг
- Соль, перец по вкусу
- Горчица острая — 3 ст. ложки
- Хрен красный — 3 ст. ложки
- Зелень рубленая — 1 ст. ложка
- Перец молотый на панировку.
Приготовление
- Маринованное сало нарезать ломтиками и разложить их на пищевой пленке немного внахлест.
- Приготовить намазку: смешать горчицу, хрен и зелень, посолить и поперчить.
- Смазать сало, свернуть рулетом. Посыпать перцем.
- Дать постоять в холодильнике.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как засолить сало в считанные минуты.
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