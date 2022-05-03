Чудесное дополнение к борщу: рецепт рулета из маринованного сала (видео)

Нереально вкусный рулет, который готовится очень просто

Вкусный, наваристый борщ — одно из основных блюд традиционной украинской кухни. К этому национальному блюду можно приготовить не менее вкусное дополнение — особый рулет из маринованного сала со специями.

Рецептом рулета поделился украинский шеф-повар Анатолий Добровольский.

Ингредиенты

Сало — 1 кг

Соль, перец по вкусу

Горчица острая — 3 ст. ложки

Хрен красный — 3 ст. ложки

Зелень рубленая — 1 ст. ложка

Перец молотый на панировку.

Приготовление

Маринованное сало нарезать ломтиками и разложить их на пищевой пленке немного внахлест. Приготовить намазку: смешать горчицу, хрен и зелень, посолить и поперчить. Смазать сало, свернуть рулетом. Посыпать перцем. Дать постоять в холодильнике.

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