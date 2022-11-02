Як заготовити заправку на борщ, щоб зберігся колір буряка: рецепт смачної закрутки на зиму (відео)
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Готується заготівля дуже легко, борщ з нею виходить надзвичайно ситним
Борщ – одна з головних страв української кухні. На його приготування витрачається чимало часу, тож заготівля-заправка чудово виручить. Є різні способи закрити буряки на зиму, використовується цей корисний овоч і для борщової закрутки.
Рецептом заправки для борщу з буряків поділився кулінарний блог "Моє подвір’я" у Youtube. Цей спосіб дуже простий і не вимагає багато часу. Заправку можна використовувати окремо або додавати як начинку в борщ.
Рецепт заправки для борщу на зиму
Інгредієнти :
- Буряк
- Сіль
- Цукор
- Вода
- Оцет
- Цибуля
- Перець
- Олія
Спосіб приготування:
- Промиваємо 4 кг буряків, не зрізуючи шкірку. Відварюємо.
- Для збереження кольору додаємо 9-відсотковий оцет у розрахунку 1 ст. ложка на 1 кг буряка.
- Варений буряк очищаємо, промиваємо під проточною водою, даємо стекти зайвій рідині. Натираємо на грубій тертці.
- Миємо і чистимо 1 кг цибулі та 1 кг перцю, нарізаємо тоненькими півкільцями.
- Перець і цибуля тушкуємо в 0,5 л олії 20 хвилин, додавши 2 ст. ложки солі (50 г) та 150 г цукру.
- Додаємо буряки, вливаємо близько 150 мл 9-відсоткового оцту.
- Проварюємо 10 хвилин, пробуємо, при необхідності, підсолюємо.
- Накладаємо в чисті півлітрові банки, стерилізуємо 20 хвилин.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом готового обіду з банки – овочевого плову на зиму. А ще ми писали, як приготувати борщ по-слобожанськи з наваристим бульйоном та фрикадельками.