Як заготовити заправку на борщ, щоб зберігся колір буряка: рецепт смачної закрутки на зиму (відео)

Готується заготівля дуже легко, борщ з нею виходить надзвичайно ситним

Борщ – одна з головних страв української кухні. На його приготування витрачається чимало часу, тож заготівля-заправка чудово виручить. Є різні способи закрити буряки на зиму, використовується цей корисний овоч і для борщової закрутки.

Рецептом заправки для борщу з буряків поділився кулінарний блог "Моє подвір’я" у Youtube. Цей спосіб дуже простий і не вимагає багато часу. Заправку можна використовувати окремо або додавати як начинку в борщ.

Рецепт заправки для борщу на зиму

Інгредієнти :

Буряк

Сіль

Цукор

Вода

Оцет

Цибуля

Перець

Олія

Спосіб приготування:

Промиваємо 4 кг буряків, не зрізуючи шкірку. Відварюємо. Для збереження кольору додаємо 9-відсотковий оцет у розрахунку 1 ст. ложка на 1 кг буряка. Варений буряк очищаємо, промиваємо під проточною водою, даємо стекти зайвій рідині. Натираємо на грубій тертці. Миємо і чистимо 1 кг цибулі та 1 кг перцю, нарізаємо тоненькими півкільцями. Перець і цибуля тушкуємо в 0,5 л олії 20 хвилин, додавши 2 ст. ложки солі (50 г) та 150 г цукру. Додаємо буряки, вливаємо близько 150 мл 9-відсоткового оцту. Проварюємо 10 хвилин, пробуємо, при необхідності, підсолюємо. Накладаємо в чисті півлітрові банки, стерилізуємо 20 хвилин.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом готового обіду з банки – овочевого плову на зиму. А ще ми писали, як приготувати борщ по-слобожанськи з наваристим бульйоном та фрикадельками.