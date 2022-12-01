Вкуснее любого магазинного сока: рецепт потрясающего тыквенно-яблочного нектара на зиму (видео)
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Сочетание тыквы, яблок и цитрусовых дает невероятно насыщенный приятный вкус
Различные напитки – домашние компоты или консервированные соки – можно легко приготовить в домашних условиях. Они получаются полезнее и вкуснее магазинных аналогов. Один из вариантов необычного коктейля – тыквенно-яблочный нектар.
Такой напиток понравится и детям, и взрослым. Тыква, яблоко и цитрусовые сочетаются в нем идеально, давая неповторимый вкус. Готовится даже без соковыжималки. Рецепт тыквенно-яблочного нектара с апельсинами опубликовал Youtube-канал "Простые рецепты с Марией Щербатюк".
Ингредиенты:
- 2 кг очищенной тыквы
- 2 кг очищенных яблок
- 3 л воды
- 600-700 г сахара
- Сок 2 лимонов
- Сок 3-4 апельсинов
Способ приготовления:
- Помыть яблоки и тыкву. Очистить от кожицы, у яблок удалить серединки, нарезать небольшими кусочками. Отправить в кастрюлю, залить водой, варить 30 минут с момента закипания. В процессе варения снимать пенку.
- Помыть апельсины и лимоны, выжать сок.
- Перебить сваренные тыкву и яблоки до однородной консистенции с помощью блендера. Также можно охладить и перетереть через сито.
- Вливаем апельсиновый и лимонный сок, добавляем сахар.
- Прокипятить нектар 10 минут. Не забываем снимать пенку.
- Залить горячий нектар в простерилизованные банки и закрутить крышками. Накрыть одеялом, оставить до полного остывания.
- Хранить в прохладном месте.
Ранее "Телеграф" писал, что из тыквы получается отличная икра на зиму. А также мы делились рецептом ароматного тыквенного джема.