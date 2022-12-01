Укр

Вкуснее любого магазинного сока: рецепт потрясающего тыквенно-яблочного нектара на зиму (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Натуральный витаминный напиток Новость обновлена 01 декабря 2022, 17:34
Натуральный витаминный напиток. Фото pinterest.com

Сочетание тыквы, яблок и цитрусовых дает невероятно насыщенный приятный вкус

Различные напитки – домашние компоты или консервированные соки – можно легко приготовить в домашних условиях. Они получаются полезнее и вкуснее магазинных аналогов. Один из вариантов необычного коктейля – тыквенно-яблочный нектар.

Такой напиток понравится и детям, и взрослым. Тыква, яблоко и цитрусовые сочетаются в нем идеально, давая неповторимый вкус. Готовится даже без соковыжималки. Рецепт тыквенно-яблочного нектара с апельсинами опубликовал Youtube-канал "Простые рецепты с Марией Щербатюк".

Ингредиенты:

  • 2 кг очищенной тыквы
  • 2 кг очищенных яблок
  • 3 л воды
  • 600-700 г сахара
  • Сок 2 лимонов
  • Сок 3-4 апельсинов

Способ приготовления:

  1. Помыть яблоки и тыкву. Очистить от кожицы, у яблок удалить серединки, нарезать небольшими кусочками. Отправить в кастрюлю, залить водой, варить 30 минут с момента закипания. В процессе варения снимать пенку.
  2. Помыть апельсины и лимоны, выжать сок.
  3. Перебить сваренные тыкву и яблоки до однородной консистенции с помощью блендера. Также можно охладить и перетереть через сито.
  4. Вливаем апельсиновый и лимонный сок, добавляем сахар.
  5. Прокипятить нектар 10 минут. Не забываем снимать пенку.
  6. Залить горячий нектар в простерилизованные банки и закрутить крышками. Накрыть одеялом, оставить до полного остывания.
  7. Хранить в прохладном месте.

Ранее "Телеграф" писал, что из тыквы получается отличная икра на зиму. А также мы делились рецептом ароматного тыквенного джема.

Теги:
#Рецепт #Сок #Нектар #Тыква