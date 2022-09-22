Пряный грушевый компот на зиму: простой рецепт
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Такие ароматные пикантные груши в закатке обычно расходятся первыми.
Сезон закаток в разгаре. Хозяйки спешат сделать заготовки как можно больше и разнообразнее, чтобы зимой наслаждаться витаминами, приятными десертами и острыми закусками.
"Телеграф" предлагаем вам необычный рецепт компота, в котором фрукты имеют приятный пряный вкус. Для такой закатки лучше брать спелые, сочные, но не перезревшие груши. Рецепт приведен из расчета на две 3-литровые банки.
Как сварить грушевый компот
Ингредиенты:
- 2 кг спелых груш,
- 2 л воды,
- 230 г сахара,
- 1/3 ч. ложки лимонной кислоты,
- пряности: гвоздика, корица в палочках.
Приготовление:
- Груши хорошенько помойте и удалите хвостики.
- На дно подготовленных простерилизованных банок положите 1-2 штучки гвоздики и кусочек палочки корицы.
- Наполните банки грушами.
- Залейте банки кипятком, накройте заранее прокипяченными крышками и оставьте на 25 минут.
- Слейте воду в кастрюлю, добавьте сахар, лимонную кислоту и сварите сироп.
- Кипящим сиропом снова залейте банки до самого края.
- Закатайте груши, переверните банки вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.
Приятного аппетита!
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