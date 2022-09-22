Пряный грушевый компот на зиму: простой рецепт

Такие ароматные пикантные груши в закатке обычно расходятся первыми.

Сезон закаток в разгаре. Хозяйки спешат сделать заготовки как можно больше и разнообразнее, чтобы зимой наслаждаться витаминами, приятными десертами и острыми закусками.

"Телеграф" предлагаем вам необычный рецепт компота, в котором фрукты имеют приятный пряный вкус. Для такой закатки лучше брать спелые, сочные, но не перезревшие груши. Рецепт приведен из расчета на две 3-литровые банки.

Как сварить грушевый компот

Ингредиенты:

2 кг спелых груш,

2 л воды,

230 г сахара,

1/3 ч. ложки лимонной кислоты,

пряности: гвоздика, корица в палочках.

Приготовление:

Груши хорошенько помойте и удалите хвостики. На дно подготовленных простерилизованных банок положите 1-2 штучки гвоздики и кусочек палочки корицы. Наполните банки грушами. Залейте банки кипятком, накройте заранее прокипяченными крышками и оставьте на 25 минут. Слейте воду в кастрюлю, добавьте сахар, лимонную кислоту и сварите сироп. Кипящим сиропом снова залейте банки до самого края. Закатайте груши, переверните банки вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.

Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" рассказывал, как необычно заготовить кабачки на зиму – сварите из них ароматный компот. А еще читайте рецепт персикового джема на зиму.