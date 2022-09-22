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Пряный грушевый компот на зиму: простой рецепт

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
Дата публикации
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Автор
Грушевый компот Новость обновлена 22 сентября 2022, 15:17
Грушевый компот

Такие ароматные пикантные груши в закатке обычно расходятся первыми.

Сезон закаток в разгаре. Хозяйки спешат сделать заготовки как можно больше и разнообразнее, чтобы зимой наслаждаться витаминами, приятными десертами и острыми закусками.

"Телеграф" предлагаем вам необычный рецепт компота, в котором фрукты имеют приятный пряный вкус. Для такой закатки лучше брать спелые, сочные, но не перезревшие груши. Рецепт приведен из расчета на две 3-литровые банки.

Как сварить грушевый компот

Ингредиенты:

  • 2 кг спелых груш,
  • 2 л воды,
  • 230 г сахара,
  • 1/3 ч. ложки лимонной кислоты,
  • пряности: гвоздика, корица в палочках.

Приготовление:

  1. Груши хорошенько помойте и удалите хвостики.
  2. На дно подготовленных простерилизованных банок положите 1-2 штучки гвоздики и кусочек палочки корицы.
  3. Наполните банки грушами.
  4. Залейте банки кипятком, накройте заранее прокипяченными крышками и оставьте на 25 минут.
  5. Слейте воду в кастрюлю, добавьте сахар, лимонную кислоту и сварите сироп.
  6. Кипящим сиропом снова залейте банки до самого края.
  7. Закатайте груши, переверните банки вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.

Приятного аппетита!

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#Компот #Груша #Заготовки на зиму