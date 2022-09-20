Персиковый джем на зиму: заготовьте изысканный десерт

Ароматный, нежный и очень вкусный: как просто приготовить джем из персиков.

В продолжение темы заготовок на зиму "Телеграф" советует вам закатать самые разные варианты варений и джемов. Их можно сделать буквально по паре баночек, зато зимой вы с удовольствием будете лакомиться летними витаминами и сочными фруктами.

Тем более, что готовятся они совсем несложно. Попробуйте рецепт летнего персикового джема. Он получается в меру густым, очень ароматным и нежным, но при этом совершенно не приторным.

Для этого рецепта рекомендуем взять спелые сладкие персики. Кстати, можно использовать неприглядные и переспевшие плоды, которые просто так есть уже не хочется, а вот в закатку они как раз пойдут.

Как готовить персиковый джем на зиму

Ингредиенты:

2 кг персиков,

1 кг сахара.

Приготовление:

Персики очистите от кожицы и косточек и нарежьте на четвертинки. Поместите персики в кастрюлю, пересыпьте сахаром и оставьте на 3 часа, чтобы плоды пустили сок. Если персики оказались не очень сочными или дали мало сока, можно добавить немного воды. Поставьте кастрюлю на средний огонь, доведите до кипения и, периодически помешивая, варите персики полчаса. Взбейте массу блендером до однородности. Снова поставьте персики на огонь и варите еще 10 минут. Разлейте джем по чистым сухим баночкам и закройте. Храните персиковое варенье в темном прохладном месте.

Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" делился секретом необычной заготовки кабачков на зиму и предлагал сварить из них ароматный компот.