Персиковый джем на зиму: заготовьте изысканный десерт
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Ароматный, нежный и очень вкусный: как просто приготовить джем из персиков.
В продолжение темы заготовок на зиму "Телеграф" советует вам закатать самые разные варианты варений и джемов. Их можно сделать буквально по паре баночек, зато зимой вы с удовольствием будете лакомиться летними витаминами и сочными фруктами.
Тем более, что готовятся они совсем несложно. Попробуйте рецепт летнего персикового джема. Он получается в меру густым, очень ароматным и нежным, но при этом совершенно не приторным.
Для этого рецепта рекомендуем взять спелые сладкие персики. Кстати, можно использовать неприглядные и переспевшие плоды, которые просто так есть уже не хочется, а вот в закатку они как раз пойдут.
Как готовить персиковый джем на зиму
Ингредиенты:
- 2 кг персиков,
- 1 кг сахара.
Приготовление:
- Персики очистите от кожицы и косточек и нарежьте на четвертинки.
- Поместите персики в кастрюлю, пересыпьте сахаром и оставьте на 3 часа, чтобы плоды пустили сок.
- Если персики оказались не очень сочными или дали мало сока, можно добавить немного воды.
- Поставьте кастрюлю на средний огонь, доведите до кипения и, периодически помешивая, варите персики полчаса.
- Взбейте массу блендером до однородности.
- Снова поставьте персики на огонь и варите еще 10 минут.
- Разлейте джем по чистым сухим баночкам и закройте.
- Храните персиковое варенье в темном прохладном месте.
Приятного аппетита!
Ранее "Телеграф" делился секретом необычной заготовки кабачков на зиму и предлагал сварить из них ароматный компот.