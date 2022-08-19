Яблочное пюре со сгущенкой: вкуснейшая консервация для детей и взрослых
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Такой необыкновенный нежный и ароматный десерт готовится совсем несложно, а зимой улетает на ура
Из яблок на зиму традиционно готовят варенья, варят компоты, и даже закатывают в маринаде. Если вы собрали богатый урожай яблок, то наверняка захочется попробовать что-то новенькое и необычное.
"Телеграф" нашел для вас оригинальный рецепт нежнейшего яблочного десерта, который придется по вкусу и взрослым, и детям, особенно сладкоежкам. Яблоки готовятся вместе со сгущенным молоком – получается необыкновенно нежное, ароматное и витаминное пюре. В дальнейшем его хорошо использовать в качестве начинки в пироги и булочки, а можно просто угоститься вприкуску с чаем.
Яблоки лучше брать сочных сортов – так пюре получится с насыщенным фруктовым вкусом. Сгущенка должна быть хорошего качества без заменителей молочного жира.
Рецепт яблочного пюре "Неженка"
Ингредиенты:
- 2 кг сочных яблок,
- 1 стакан сахара,
- 1 банка сгущенного вареного молока.
Как приготовить яблочное пюре на зиму:
- Для начала яблоки очистите от кожуры. Это удобнее делать овощечисткой.
- Разрежьте яблоки на четвертинки и удалите сердцевинки.
- Мелко порежьте плоды и поместите в кастрюлю.
- Залейте яблоки водой так, чтобы она покрывала их примерно до половины.
- Поставьте кастрюлю на средний огонь и варите яблоки при среднем кипении, пока они полностью не разварятся.
- Готовые яблоки пюрируйте блендером до состояния пюре.
- Добавьте сахар, вареную сгущенку и хорошенько перемешайте.
- Снова отправьте на огонь и варите яблочное пюре примерно 10-15 минут, постоянно помешивая.
- Разлейте кипящую яблочную массу по заранее подготовленным стерилизованным банкам и закатайте.
- Переверните банки и укутайте закатку, оставив до полного остывания.
Приятного аппетита!
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