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Яблочное пюре со сгущенкой: вкуснейшая консервация для детей и взрослых

Автор
Ольга Княжевич
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Вкус детства – яблочное пюре со сгущенкой
Вкус детства – яблочное пюре со сгущенкой

Такой необыкновенный нежный и ароматный десерт готовится совсем несложно, а зимой улетает на ура

Из яблок на зиму традиционно готовят варенья, варят компоты, и даже закатывают в маринаде. Если вы собрали богатый урожай яблок, то наверняка захочется попробовать что-то новенькое и необычное.

"Телеграф" нашел для вас оригинальный рецепт нежнейшего яблочного десерта, который придется по вкусу и взрослым, и детям, особенно сладкоежкам. Яблоки готовятся вместе со сгущенным молоком – получается необыкновенно нежное, ароматное и витаминное пюре. В дальнейшем его хорошо использовать в качестве начинки в пироги и булочки, а можно просто угоститься вприкуску с чаем.

Яблоки лучше брать сочных сортов – так пюре получится с насыщенным фруктовым вкусом. Сгущенка должна быть хорошего качества без заменителей молочного жира.

Рецепт яблочного пюре "Неженка"

Ингредиенты:

  • 2 кг сочных яблок,
  • 1 стакан сахара,
  • 1 банка сгущенного вареного молока.

Как приготовить яблочное пюре на зиму:

  1. Для начала яблоки очистите от кожуры. Это удобнее делать овощечисткой.
  2. Разрежьте яблоки на четвертинки и удалите сердцевинки.
  3. Мелко порежьте плоды и поместите в кастрюлю.
  4. Залейте яблоки водой так, чтобы она покрывала их примерно до половины.
  5. Поставьте кастрюлю на средний огонь и варите яблоки при среднем кипении, пока они полностью не разварятся.
  6. Готовые яблоки пюрируйте блендером до состояния пюре.
  7. Добавьте сахар, вареную сгущенку и хорошенько перемешайте.
  8. Снова отправьте на огонь и варите яблочное пюре примерно 10-15 минут, постоянно помешивая.
  9. Разлейте кипящую яблочную массу по заранее подготовленным стерилизованным банкам и закатайте.
  10. Переверните банки и укутайте закатку, оставив до полного остывания.

Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" рассказывал, что приготовить на Яблочный Спас из яблок: рецепт самого полезного и вкусного домашнего зефира. Также мы делились рецептом диетического фруктового салата с йогуртом.

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#Яблоки #Закатки #Заготовки #Сгущенка