Яблочное пюре со сгущенкой: вкуснейшая консервация для детей и взрослых

Такой необыкновенный нежный и ароматный десерт готовится совсем несложно, а зимой улетает на ура

Из яблок на зиму традиционно готовят варенья, варят компоты, и даже закатывают в маринаде. Если вы собрали богатый урожай яблок, то наверняка захочется попробовать что-то новенькое и необычное.

"Телеграф" нашел для вас оригинальный рецепт нежнейшего яблочного десерта, который придется по вкусу и взрослым, и детям, особенно сладкоежкам. Яблоки готовятся вместе со сгущенным молоком – получается необыкновенно нежное, ароматное и витаминное пюре. В дальнейшем его хорошо использовать в качестве начинки в пироги и булочки, а можно просто угоститься вприкуску с чаем.

Яблоки лучше брать сочных сортов – так пюре получится с насыщенным фруктовым вкусом. Сгущенка должна быть хорошего качества без заменителей молочного жира.

Рецепт яблочного пюре "Неженка"

Ингредиенты:

2 кг сочных яблок,

1 стакан сахара,

1 банка сгущенного вареного молока.

Как приготовить яблочное пюре на зиму:

Для начала яблоки очистите от кожуры. Это удобнее делать овощечисткой. Разрежьте яблоки на четвертинки и удалите сердцевинки. Мелко порежьте плоды и поместите в кастрюлю. Залейте яблоки водой так, чтобы она покрывала их примерно до половины. Поставьте кастрюлю на средний огонь и варите яблоки при среднем кипении, пока они полностью не разварятся. Готовые яблоки пюрируйте блендером до состояния пюре. Добавьте сахар, вареную сгущенку и хорошенько перемешайте. Снова отправьте на огонь и варите яблочное пюре примерно 10-15 минут, постоянно помешивая. Разлейте кипящую яблочную массу по заранее подготовленным стерилизованным банкам и закатайте. Переверните банки и укутайте закатку, оставив до полного остывания.

Приятного аппетита!

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